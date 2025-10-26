ASKİ su kesintisi duyurusu yayımladı. ASKİ’den yapılan açıklamaya göre, şehirde meydana gelen ani arızalar sebebiyle başkentin farklı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. Ankara’da planlı kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Yenimahalle ve Etimesgut da bulunuyor. Vatandaşların “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt olarak ise ASKİ, çalışmaların tamamlanmasının ardından şebekeye yeniden su verileceğini bildirdi. İşte ASKİ su kesintisi 26 Ekim programı belli oldu. Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara'da sular ne zaman gelecek?

1 /11 Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yapılan duyuruda bugün su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler duyuruldu. Uzun süreleri su kesintilerinin yaşandığı İzmir’de bugün bazı mahallede su kesintileri yaşanacak. İşte ASKİ 26 Ekim planlı su kesintisi programı.

2 /11 KEÇİÖREN Arıza Tarihi: 26.10.2025 08:20:00 Tamir Tarihi: 26.10.2025 23:55:00 Detay: Değerli abonelerimiz, Keçiören ilçemizde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır.

3 /11 Bu nedenle Keçiören genelinde gün içinde basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabilir. Depolar aşağıda belirtilen saatten sonra kendini toparlamaya başlayacaktır. Etkilenen Yerler: keçiören içesi geneli

4 /11 Etimesgut Arıza tarihi: 24.10.2025 14:30 Tamir tarihi: 25.10.2025 17:00 Detay: Sayın abonelerimiz, Etimesgut ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle aşağıda belirtilen mahallelerde basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir. Durumun saat 17.00 sularında normale dönmesi beklenmektedir. Etkilenen yerler: Yapracık Mahallesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi, Atayurt Mahallesi.

5 /11 Kazan (Kahramankazan) Arıza tarihi: 24.10.2025 20:15 Tamir tarihi: 25.10.2025 10:00 Detay: Kahramankazan ilçesi Orhaniye Mahallesi terfi istasyonuna gelen enerji kesintisi nedeniyle su verilememektedir. Plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Etkilenen yerler: Orhaniye Mahallesi ve bağlı cadde ile sokaklar.

6 /11 Pursaklar Arıza tarihi: 25.10.2025 16:20 Tamir tarihi: 25.10.2025 23:55 Detay: Değerli abonelerimiz, Pursaklar ilçemizde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle gün içinde basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabilir. Depolar belirtilen saatten sonra kendini toparlamaya başlayacaktır. Etkilenen yerler: Mimar Sinan Mahallesi, Fatih Mahallesi, Tevfik İleri Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, Merkez Mahallesi, Ayyıldız Mahallesi.

7 /11 Polatlı Arıza tarihi: 25.10.2025 10:30 Tamir tarihi: 25.10.2025 17:00 Detay: Polatlı ilçesi Yeni Mahalle İnönü Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Etkilenen yerler: Yeni Mahalle bir bölümü, Cumhuriyet Mahallesi bir bölümü.

8 /11 Polatlı Arıza tarihi: 25.10.2025 10:30 Tamir tarihi: 25.10.2025 17:00 Detay: Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde bulunaniçme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Etkilenen yerler: Yeni Mahalle bir bölümü, Zafer Mahallesi bir bölümü.

9 /11 Polatlı Arıza tarihi: 25.10.2025 13:00 Tamir tarihi: 25.10.2025 23:55 Detay: Sayın abonelerimiz, Polatlı ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle bazı mahallelerde basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir. Durumun saat 23.55 sularında normale dönmesi beklenmektedir. Etkilenen yerler: Polatlı geneli.

10 /11 Mamak Arıza tarihi: 25.10.2025 15:15 Tamir tarihi: 25.10.2025 19:00 Detay: Mamak ilçesi Şahap Gürler Mahallesi 1237. Sokak içinde meydana gelen Q100'lük duktil boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Etkilenen yerler: Şahap Gürler Mahallesi.