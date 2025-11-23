ASKİ su kesintisi duyurusu yayımladı. ASKİ’den yapılan açıklamaya göre, şehirde meydana gelen ani arızalar sebebiyle başkentin farklı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. Ankara’da planlı kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Yenimahalle ve Etimesgut yer almakta. Vatandaşların “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt olarak ise ASKİ, çalışmaların tamamlanmasının ardından şebekeye yeniden su verileceğini bildirdi. İşte ASKİ su kesintisi 23 Kasım programı belli oldu. Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara'da sular ne zaman gelecek?

YENİMAHALLE Arıza Tarihi: 22.11.2025 18:35:00 Tamir Tarihi: 23.11.2025 09:00:00 Detay: Sayın Abonelerimiz; YENİMAHALLE ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle aşağıda belirtilen mahallelerde basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir.

Etkilenen Yerler: Beştepe mah Turgut Özal mahallesi Batıkent natura sitesi civarı Serhat mahallesi Uğur Mumcu mahallesi Mehmet Akif Ersoy mahallesi Özevler mahallesi yukarı Yahyalar mahallesi yeşilevler mahallesi Şentepe bölgesi:

Çiğdemtepe mahallesi barıştepe mahallesi Kaletepe mahallesi burç mahallesi Avcılar mahallesi güventepe mahallesi Kayalar mahallesi Ergenekon mahallesi Pamuklar mahallesi Karşıyaka mahallesi Anadolu mahallesi barış mahallesi Esentepe mahallesi Yunus Emre mahallesi Demetevler Mahallesi'nin bir kısmı Çamlıca Mahallesi'nin bir kısmı.

ETİMESGUT Arıza Tarihi: 22.11.2025 16:40:00 Tamir Tarihi: 23.11.2025 09:00:00 Detay: Detay: Sayın Abonelerimiz; Etimesgut ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle aşağıda belirtilen mahallelerde basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir.