ASKİ’den su kesintisi açıklaması 1-2 Ekim 2025: Ankara’da hangi mahalleler etkilenecek? Sular saat kaçta gelecek? Altındağ, Mamak, Etimesgut… Ankara’da su kesintisi listesi

ASKİ’den Ankara su kesintisi uyarısı. 1-2 Ekim 2025 tarihlerinde Ankara’nın birçok ilçesinde planlı su kesintisi yapılacak. Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda meydana gelen büyük çaplı arızalar nedeniyle Altındağ, Mamak, Gölbaşı, Çankaya, Etimesgut, Sincan, Yenimahalle, Keçiören, Elmadağ ve Polatlı başta olmak üzere çok sayıda mahallede su verilemeyecek. ASKİ, özellikle yüksek kotlarda oturan abonelerin 2 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’den sonra suya kavuşabileceğini duyurdu. Arıza ve hat yenileme çalışmaları tamamlanana kadar şehir genelinde dönüşümlü su kesintisi uygulanacak. Peki Ankara’da hangi ilçelerde, hangi mahallelerde su kesintisi olacak? Sular saat kaçta gelecek? İşte 1 Ekim Çarşamba ve 2 Ekim Perşembe günleri su kesintisi yaşanacak bölgeler listesi…
Ankara’da 1 Ekim 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren başlayan su kesintileri vatandaşların gündeminde. ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda meydana gelen arızalar nedeniyle birçok ilçede zorunlu olarak su verilemeyecek. Peki Ankara’da hangi ilçelerde, hangi mahallelerde su kesintisi olacak? İşte detaylar…
Su kesintisi 2 Ekim’e kadar sürecek
ASKİ’nin duyurusuna göre, 1 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 08.00’den, 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 08.00’e kadar Ankara’nın bazı ilçelerinde planlı su kesintisi uygulanacak. Yüksek kotlardaki abonelerin ise suya 2 Ekim akşamı saat 20.00’den sonra erişebileceği bildirildi.
Kesintilerin nedeni olarak Kesikköprü hattında yaşanan büyük çaplı arızalar ve yeni hat imalatı çalışmaları gösterildi. Ayrıca, şehir genelinde baraj seviyelerinin kritik düzeye inmesi de dönüşümlü kesinti programını zorunlu hale getirdi.
İŞTE SU KESİNTİSİ OLAN BÖLGELER
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 1.10.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.10.2025 08:00:00
Detay: Sayın Abonelerimiz; 01.10.2025 tarihinde Çarşamba günü sabah 08.00 ile 02.10.2025 tarihinde Perşembe günü sabah 08.00 arasında Kesik Köprü içme suyu ana ishale hattında meydana gelen arızdan dolayı Aydınlıkevler mahallesinde bulunan P10 pompa istasyonunu durdurulacaktır. Altındağ İlçesinde Zorunlu olarak su kesintisi uygulanacaktır. Yüksek kotlardaki Abonelerimizin 02.10.2025 Perşembe günü Saat 20:00 den sonra Su alması öngörülmektedir Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler Sabır ve Anlayışınız için Teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Su Kesintisinden Etkilenen Yerler: Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım ve Baraj mahalleleri
MAMAK
Arıza Tarihi: 1.10.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.10.2025 23:55:00
Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ: DETAY : ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. MAMAK İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: BAŞAK EKİN BOSTANCIK GÖKÇEYURT (ÜST KOT) ALTIAĞAÇ KARAAĞAÇ HÜSEYİNGAZİ BAHÇELERİÇİ BAHÇELERÜSTÜ HARMAN MİSKET (ALT KOT) ÇAĞLAYAN (ALT KOT) HÜREL GÜLVEREN DİRİLİŞ ALTINEVLER ŞAFAKTEPE (ALT KOT) DEMİRLİBAHÇE (ALT KOT) DERBENT ARAPLAR DOSTLAR TEPECİK KÖSTENCE KUSUNLAR KAYAŞ KÜÇÜKKAYAŞ ŞAHAP GÜRLER YEŞİLBAYIR KIBRISKÖY BAYINDIR YENİ BAYINDIR ORTAKÖY KUTLUDÜĞÜN LALAHAN KARŞIYAKA ÜREĞİL
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 1.10.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.10.2025 17:00:00
Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. GÖLBAŞI İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: BAHÇELİ EVLER ŞAFAK SEĞMENLER YURTBEY.
MAMAK
Arıza Tarihi: 1.10.2025 10:00:00
Tamir Tarihi: 1.10.2025 23:55:00
Detay: SAYIN ABONELERİMİZ, YOĞUN SU KULLANIMINA BAĞLI OLARAKDEPOLARIMIZIN SU SEVİYELEERİNİN DÜŞMESİ BAZI BÖLGELERDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR. VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLER, SABIR ve ANLAYIŞINIZA TEŞEKKÜR EDERİZ.
Etkilenen Yerler: AŞIKVEYSEL, KARTALTEPE TUZLUÇAYIR, ÇAĞLAYAN, GENERALZEKİDOĞAN, AKDERE KUTLU, MUTLU TÜRKÖZÜ, ŞEHİT CENGİZ TOPEL, KAZIM ORBAY, PEYAMİSEFA, ŞAHİNTEPE, MİSKET, ŞİRİNTEPE, BOĞAZİÇİ,FAHRİKORUTURK, DUTLUK, CENGİZHAN, EGE, DURALİ ALIÇ, AKŞEMSETTİN, ZİRVEKENT MAHALLESİ ve ÇANKAYA İLÇESİNE BAĞLI YAKUPABDAL MAHALLESİ
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 1.10.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.10.2025 11:00:00
Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. ÇANKAYA İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: ÜNİVERSİTELİLER MAHALLESİ ÜST KOTLARI, BEYTEPE MAHALLESİ ÜST KOTLARI
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 30.09.2025 19:00:00
Tamir Tarihi: 1.10.2025 21:00:00
Detay: Önemli Duyuru; Sayın Abonelerimiz, Kesik köprü hattından Ankara'ya 3 hat ile günlük 530 bin m su veriliyordu. Ancak 17.09.2025'te 1. CTP hatta oluşan patlak nedeniyle 2 hat üzerinden 450 bin m olarak verilmeye başlandı. Bu hatta yeni çelik boru imalatı başlatıldı. Ancak 27.09.2025'te ise 2.CTP hat da arızalandı ve şu an yalnızca 1 hatla günde 230 bin m su verilebilmektedir. Bu da şehir merkezinde yaklaşık 250 bin m 'lük açığa neden olmuştur. Arızalı 2. hat için de çelik boru döşeme çalışmalarına başlanmış olup, imalat yaklaşık 1 hafta sürecektir. Kuraklık nedeniyle baraj seviyeleri de kritik düzeyde olduğundan, 06.10.2025 tarihine kadar Ankara genelinde dönüşümlü olarak su kesintisi uygulanacaktır. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Bağlıca Mahallesi, Yeni Bağlıca Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi, Turkuaz Mahallesi, Orhun Mahallesi , Şehit Ali Mahallesi , Fatih Sultan Mahallesi ve Erler Mahallesi.
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 1.10.2025 00:10:00
Tamir Tarihi: 1.10.2025 23:55:00
Detay: DETAY :YOĞUN SU KULLANIMI VE YAŞANAN KURAKLIK NEDENİYLE SU DEPOLARINDAKİ SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİ SONUCUNDA,BAZI MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR,SABIR ANLAYISINIZ İÇİN TESEKKÜR EDER VERMİŞ OLDUGUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERIZ
Etkilenen Yerler: H.OĞLAN B.EVLER FATIH MH HAVUZBASI MH İSTASYON MH MUZAFFER EKŞİ MH SEHITLIK MH
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 1.10.2025 14:00:00
Tamir Tarihi: 2.10.2025 09:00:00
Detay: Önemli Duyuru; Sayın Abonelerimiz, Kesik köprü hattından Ankara'ya 3 hat ile günlük 530 bin m su veriliyordu. Ancak 17.09.2025'te 1. CTP hatta oluşan patlak nedeniyle 2 hat üzerinden 450 bin m olarak verilmeye başlandı. Bu hatta yeni çelik boru imalatı başlatıldı. Ancak 27.09.2025'te ise 2.CTP hat da arızalandı ve şu an yalnızca 1 hatla günde 230 bin m su verilebilmektedir. Bu da şehir merkezinde yaklaşık 250 bin m 'lük açığa neden olmuştur. Arızalı 2. hat için de çelik boru döşeme çalışmalarına başlanmış olup, imalat yaklaşık 1 hafta sürecektir. Kuraklık nedeniyle baraj seviyeleri de kritik düzeyde olduğundan, 06.10.2025 tarihine kadar Ankara genelinde dönüşümlü olarak su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Şeker Mahallesi , Şehit Osman Avcı Mahallesi, Altay Mahallesi , Devlet Mahallesi, Eryaman Mahallesi, Tunahan Mahallesi ve Yeşilova Mahallesi
SİNCAN
Arıza Tarihi: 1.10.2025 14:15:00
Tamir Tarihi: 2.10.2025 07:00:00
Detay: Arıza Tarihi: 01.10.2025 14:15:00 Tamir Tarihi: 02.10.2025 07:00:00 Sayın Abonelerimiz, Kesik köprü hattından Ankara'ya 3 hat ile günlük 530 bin m su veriliyordu. Ancak 17.09.2025'te 1. CTP hatta oluşan patlak nedeniyle 2 hat üzerinden 450 bin m olarak verilmeye başlandı. Bu hatta yeni çelik boru imalatı başlatıldı. Ancak 27.09.2025'te ise 2.CTP hat da arızalandı ve şu an yalnızca 1 hatla günde 230 bin m su verilebilmektedir. Bu da şehir merkezinde yaklaşık 250 bin m 'lük açığa neden olmuştur. Arızalı 2. hat için de çelik boru döşeme çalışmalarına başlanmış olup, imalat yaklaşık 1 hafta sürecektir. Kuraklık nedeniyle baraj seviyeleri de kritik düzeyde olduğundan, 06.10.2025 tarihine kadar Ankara genelinde dönüşümlü olarak su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: 29 EKİM, MUSTAFA KEMAL, FEVZİ ÇAKMAK, MENDERES, ÇOĞLU, ADALET, FATİH, GAZİOSMANPAŞA, TÖREKENT, MEVLANA, ULUBATLI HASAN, YUNUS EMRE, GÖKÇEK, AHİ EVRAN VE AHİ EVRAN OSB MAHALLELERİ. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
SİNCAN
Arıza Tarihi: 1.10.2025 17:10:00
Tamir Tarihi: 2.10.2025 11:00:00
Detay: Sincan, Temelli İstiklal mahallesi sicim sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: istiklal mahallesi Aktopraklık caddesi ve havaalanı mevkii
KEÇİÖREN
Arıza Tarihi: 1.10.2025 17:00:00
Tamir Tarihi: 2.10.2025 00:00:00
Detay: SAYIN ABONELERİMİZ, Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, yenileme çalışmaları yapıldığı için İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve BAZI BÖLGELERDE GÜN İÇERİSİNDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: sancaktepe incirli şehit kubilay yükseltepe yayla ufuktepe kanuni atapark bağlum uyanış bademlik yeşiltepe çaldıran kalaba aktepe şefkat yüksek kotlar.
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 1.10.2025 18:30:00
Tamir Tarihi: 2.10.2025 12:00:00
Detay: ÖNEMLİ DUYURU SAYIN ABONELERİMİZ PLANLI SU KESİNTİSİ: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. YENİMAHALLE İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: Karacakaya mahallesi Yuva mahallesi memlik mahallesi Yakacık mahallesi Bağlar TOKİ Turgut Özal mahallesi Serhat mahallesi Uğur Mumcu mahallesi Mehmet Akif Ersoy mahallesi Özevler mahallesi yukarı Yahyalar mahallesi yeşilevler mahallesi İvedik mahallesi Şentepe bölgesi Çiğdemtepe mahallesi barıştepe mahallesi Kaletepe mahallesi burç mahallesi Avcılar mahallesi güventepe mahallesi Kayalar mahallesi Ergenekon mahallesi Pamuklar mahallesi Karşıyaka mahallesi Anadolu mahallesi barış mahallesi Esentepe mahallesi Yunus Emre mahallesi Demetevler mahallesi'nin bir kısmı Çamlıca mahallesi'nin bir kısmı
POLATLI
Arıza Tarihi: 1.10.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 1.10.2025 23:55:00
Detay: Sayın Abonelerimiz, Kesikköprü Ana İsale Hattı’ndaki arıza ve barajlardaki düşük su seviyeleri nedeniyle İvedik Arıtma Tesisi’nden yeterli su alınamamaktadır. Bu sebeple 01.10.2025 Çarşamba günü 24:00’e kadar üst kotlarda basınç düşüklüğü ve kesintiler yaşanabilecektir. Ayrıca, 02.10.2025 Perşembe günü 00:00–08:00 saatleri arasında depolar stok durumuna alınacağından, ilçemiz genelinde su kesintisi uygulanacaktır. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Yeni Mah. Zafer Mah. Kurtuluş Mah. Cumhuriyet Mah. Esentepe Mah. Gülveren Mah. Şehitlik Mah. Şentepe Mah. İstiklal Mah. Mehmet Akif Mah. Çamlıca Mah. Basri Mah.
Su kesintisi uygulanan Ankara'da tankerle su dağıtım
Ankara'da Kesikköprü hattında meydana gelen boru patlamaları nedeniyle suları kesilen vatandaşların talebi üzerine belediye tarafından tankerlerle su dağıtıldı.
Kesikköprü şebeke suyu hattında yaşanan boru patlamaları sonrası şehir genelinde su kesintileri yaşandı. Mamak ilçesinde kesinti nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların talebi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından tankerlerle su dağıtıldı. Zirvekent Mahallesi'nde vatandaşlar, kova, damacana ve bidonlarla ASKİ tankerinin önünde kuyruk oluşturdu.
Vatandaşlar, 3 gündür suların akmadığını, büyük mağduriyet yaşadıklarını söyledi. Mahalle sakinlerinden Sinan Koçyiğit, çeşme ve tankerlerden evlerine su taşıdıklarını ifade ederek, "3 günden bu yana mahallenizde sular yok. Sabahtan bu yana 3'üncü tanker. Zaten bu tankerin suyu da içilmiyormuş. Banyo, tuvalet ve bulaşık ihtiyacımız için alıyoruz. Belediyeden de bina yönetimimizden de şikayetçiyiz" diye konuştu. 16 yaşında engelli çocuğunun olduğunu söyleyen, mahalle sakini Gövher Miliyeva da "Bakımını yaptığım çocuğumun her gün su ihtiyacı var. Yıkanacak ve ayrıca kıyafetlerini değiştireceğim. Çamaşırlarım ve bulaşıklarım yığıldı. Bir de 7'nci katta oturuyorum. Çok kalabalık bir aileyiz. İhtiyacımız olduğunda akrabalarımız arayıp, 'Suyunuz var mı' diye soruyoruz. Bir de beni düşünün, 16 yaşında engelli çocuğum var. Çok kötü durumdayız" ifadelerini kullandı.