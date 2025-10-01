ASKİ’den su kesintisi açıklaması 1-2 Ekim 2025: Ankara’da hangi mahalleler etkilenecek? Sular saat kaçta gelecek? Altındağ, Mamak, Etimesgut… Ankara’da su kesintisi listesi

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 1.10.2025 00:10:00

Tamir Tarihi: 1.10.2025 23:55:00

Detay: DETAY :YOĞUN SU KULLANIMI VE YAŞANAN KURAKLIK NEDENİYLE SU DEPOLARINDAKİ SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİ SONUCUNDA,BAZI MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR,SABIR ANLAYISINIZ İÇİN TESEKKÜR EDER VERMİŞ OLDUGUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERIZ

Etkilenen Yerler: H.OĞLAN B.EVLER FATIH MH HAVUZBASI MH İSTASYON MH MUZAFFER EKŞİ MH SEHITLIK MH





ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 1.10.2025 14:00:00

Tamir Tarihi: 2.10.2025 09:00:00

Detay: Önemli Duyuru; Sayın Abonelerimiz, Kesik köprü hattından Ankara'ya 3 hat ile günlük 530 bin m su veriliyordu. Ancak 17.09.2025'te 1. CTP hatta oluşan patlak nedeniyle 2 hat üzerinden 450 bin m olarak verilmeye başlandı. Bu hatta yeni çelik boru imalatı başlatıldı. Ancak 27.09.2025'te ise 2.CTP hat da arızalandı ve şu an yalnızca 1 hatla günde 230 bin m su verilebilmektedir. Bu da şehir merkezinde yaklaşık 250 bin m 'lük açığa neden olmuştur. Arızalı 2. hat için de çelik boru döşeme çalışmalarına başlanmış olup, imalat yaklaşık 1 hafta sürecektir. Kuraklık nedeniyle baraj seviyeleri de kritik düzeyde olduğundan, 06.10.2025 tarihine kadar Ankara genelinde dönüşümlü olarak su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Şeker Mahallesi , Şehit Osman Avcı Mahallesi, Altay Mahallesi , Devlet Mahallesi, Eryaman Mahallesi, Tunahan Mahallesi ve Yeşilova Mahallesi





SİNCAN

Arıza Tarihi: 1.10.2025 14:15:00

Tamir Tarihi: 2.10.2025 07:00:00

Etkilenen Yerler: 29 EKİM, MUSTAFA KEMAL, FEVZİ ÇAKMAK, MENDERES, ÇOĞLU, ADALET, FATİH, GAZİOSMANPAŞA, TÖREKENT, MEVLANA, ULUBATLI HASAN, YUNUS EMRE, GÖKÇEK, AHİ EVRAN VE AHİ EVRAN OSB MAHALLELERİ. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.