Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz dönemi için mazeretli kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim itibarıyla başlamış durumda. Ders kaydı yapamayan öğrenciler, belirtilen mazeretli kayıt dönemi içerisinde bu işlemleri tamamlayabilir. Öğrenciler, sistem üzerinden ders seçimi yaparak materyal ve katkı payı ücretlerini ödemelidirler. Peki ATA AÖF mazeretli kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, 2024-2025 ATA AÖF kayıt yenileme ekranı ve ücreti.