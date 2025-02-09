50-55 puan arası notların harf notu karşılığı CC olarak gösterilir. Bu not dersten geçildiğini ifade eder.

46-49 puan arası notların harf notu karşılığı CD olarak gösterilir. Bu not 1.70 ortalama ile koşullu geçildiğini ifade eder.

50-45 puan arası notların harf notu karşılığı DC olarak gösterilir. Bu not 1.30 ortalama ile koşullu geçildiğini ifade eder.

33-39 puan arası notların harf notu karşılığı DD olarak gösterilir. Bu not 1.00 ortalama ile koşullu geçildiğini ifade eder.

0-32 puan arası notların harf notu karşılığı FF olarak gösterilir. Bu not geçer not değildir.

AUZEF Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir. AUZEF sınavlarından başarılı not alarak mezun olmak için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) en az 2.00 olması gerekir.