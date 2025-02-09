İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri, 1-2 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen bütünleme sınavlarının sonuçlarında bekleyiş başladı. İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları, AKSİS üzerinden açıklanacak. Peki Peki, AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF harf notları açıklandı mı? 2025 AUZEF geçme notu kaç?
2024-2025 eğitim-öğretim yılının güz dönemi kapsamında yapılan vize ve final sınavlarında geçerli notu alamayan öğrenciler, akademik başarılarını yükseltmek amacıyla 1-2 Şubat 2025 tarihlerinde bütünleme sınavına katıldı. Gözler İstanbul Üniversitesi'nin AUZEF sonuç açıklamasında. Peki, AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Geçmiş yıllarda AUZEF sınav sonuçları 15 gün içinde ilan edilmişti.
AUZEF SINAV PUANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Merkezi usul ile çoktan seçmeli test olarak yapılan tüm sınavlarda cevap optiklerinin okunması ve sınav puanlarının istatistiksel kontrollerinin ardından ders sınav puanları https://auzefsinav.istanbul.edu.tr sayfasından ilan edilir. Aynı web sayfasından öğrenciler kendi cevaplarını ve derse ait cevap anahtarını itiraz süresince kontrol etmeleri sağlanır.
Bitirme/Bütünleme Sınavı sonrası itiraz ve inceleme süreçlerinin ardından her ders için yönetmeliğe uygun olarak bağıl değerlendirme hesaplaması yapılır ve bağıl değerlendirmeye göre oluşturulan ders başarı puanı harf notu karşılıkları AKSİS öğrenci sisteminden ilan edilir. AKSİS sisteminden, her ders için bitirme ve bütünleme sınavından sonra oluşan bağıl değerlendirme harf notu puan aralıkları incelenebilir.
AUZEF GEÇME NOTU KAÇ?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 almaları gerekiyor. İşte geçtiğimiz yıl için geçerli olan AUZEF harf notları ve karşılıkları
AUZEF HARF NOTU KARŞILIKLARI
84-100 puan arası notların harf notu karşılığı AA olarak gösterilir. Bu not dersten geçildiğini ifade eder.
77-83 puan arası notların harf notu karşılığı AB olarak gösterilir. Bu not dersten geçildiğini ifade eder.
71-76 puan arası notların harf notu karşılığı BA olarak gösterilir. Bu not dersten geçildiğini ifade eder.
66-70 puan arası notların harf notu karşılığı BB olarak gösterilir. Bu not dersten geçildiğini ifade eder.
61-65 puan arası notların harf notu karşılığı BC olarak gösterilir. Bu not dersten geçildiğini ifade eder.
56-60 puan arası notların harf notu karşılığı CB olarak gösterilir. Bu not dersten geçildiğini ifade eder.
50-55 puan arası notların harf notu karşılığı CC olarak gösterilir. Bu not dersten geçildiğini ifade eder.
46-49 puan arası notların harf notu karşılığı CD olarak gösterilir. Bu not 1.70 ortalama ile koşullu geçildiğini ifade eder.
50-45 puan arası notların harf notu karşılığı DC olarak gösterilir. Bu not 1.30 ortalama ile koşullu geçildiğini ifade eder.
33-39 puan arası notların harf notu karşılığı DD olarak gösterilir. Bu not 1.00 ortalama ile koşullu geçildiğini ifade eder.
0-32 puan arası notların harf notu karşılığı FF olarak gösterilir. Bu not geçer not değildir.
AUZEF Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir. AUZEF sınavlarından başarılı not alarak mezun olmak için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) en az 2.00 olması gerekir.