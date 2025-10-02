Yeni Şafak
Menajer Ayşe Barım tahliye oldu mu, serbest bırakıldı mı?

13:192/10/2025, Perşembe
Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla menajer Ayşe Barım'ın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle yargılandığı davanın 2'nci duruşmasında tahliye kararı verildi. Kararın ardından menajer Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz edildi. Peki, Ayşe Barım tahliye oldu mu, serbest bırakıldı mı? İşte konuya ilişkin son durum...

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım dün tahliye edildi. Barım hakkındaki tahliye kararına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda itiraz edildi.

AYŞE BARIM TAHLİYE OLDU MU?


Taksim'deki Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla menajer Ayşe Barım'ın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle yargılandığı davanın 2'inci duruşması dün görüldü. Duruşmada ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi. Ayşe Barım hakkında 'Yurt dışı çıkış yasağı' ve 'Ev hapsi' şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi. Duruşma 11 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

