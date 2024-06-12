CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Kurban Bayramı hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre Bayramın 1. günü yağış etkisini gösterebilir:





"Cuma günü Trakya'dan yağmur başlıyor. Gece İstanbul'a gelir Cumartesi İstanbul'da etkili olur. Aynı gün Batı ve Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey ve batısında etkili olur. Bu yağışlar bayramın 1. gününe de sarkabilir. Bayramın diğer günlerinde önemli bir yağış şimdilik yok.