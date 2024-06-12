Türkiye genelinde yüksek sıcaklıklar etkili olmayı sürdürüyor. Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar kavurucu sıcaklıkların etkisini sürdürüp sürdürmeyeceğini merak ediyor. Kurban Bayramı için seyahat planı yapacak olan vatandaşlar Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? sorusuna yanıt ararken Meteoroloji'den beklenen tahmin geldi. Bayramın 1. günü yağış mğjdesi sevindirdi. İşte 16-17-18-19 Haziran Kurban Bayramı İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporu...
Kurban Bayramı hava durumu tahmini belli oldu. İstanbul’da sıcak hava dalgasının 15 Haziran Cumartesi’ye denk gelen arife günü ara vermesi ve sıcaklığın 8 derece birden düşmesi bekleniyor. Aynı gün İzmir ve Ankara'da da hava sıcaklığı düşecek. İşte bayramın ilk günü yurtta hava durumu...
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre bu hafta yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Ancak bayramın 1. günü için bazı kesimlerde yağış ihtimali de bulunuyor!
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Kurban Bayramı hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre Bayramın 1. günü yağış etkisini gösterebilir:
"Cuma günü Trakya'dan yağmur başlıyor. Gece İstanbul'a gelir Cumartesi İstanbul'da etkili olur. Aynı gün Batı ve Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey ve batısında etkili olur. Bu yağışlar bayramın 1. gününe de sarkabilir. Bayramın diğer günlerinde önemli bir yağış şimdilik yok.
Önümüzdeki 3 gün Salı, Çarşamba, perşembe Türkiye'nin batı, orta ve güney bölgelerinde aşırı sıcaklar var. Sağlığınızı koruyun. Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıklar 5-6 derece düşecek. Hafta başı tekrar yükselecek ama aşırı sıcak olmayacak gene de ortalamanın 2-3 derece üzerinde"
stanbul da nem oranı fazla olduğundan hissedilen sıcaklık 40 derece civarında olur. Bugün çarşamba perşembe dikkat edin. Cuma ve cumartesi günü yağışla birlikte 29 dereceye kadar düşecek.
İzmir Çarşamba, Perşembe 40 derece, Antalya çarşamba 34, Cuma 45 derece"
İşte, Meteoroloji'den bayramda hava durumu raporu:
BAYRAMIN 1. GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK? 16 HAZİRAN 2024
Haritadan hareketle Kurban Bayramı 1. gününde sıcaklıklarla birlikte yer yer yağış da görüldüğü gözlemleniyor. Ege ve Akdeniz bölgesi yüksek sıcaklığa devam ederken Marmara'da bulutlu bir havanın hakim olabileceği tahmin edilenler arasında.
Öte yandan Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi de yağış alabilecek yerler arasında.
BAYRAMDA İSTANBUL HAVA DURUMU
Bayramın ilk günü 16 Haziran Pazar Parçalı Bulutlu 19°C 29°C
BAYRAMDA ANKARA HAVA DURUMU
Bayramın ilk günü 16 Haziran 2024 Pazar Az Bulutlu 15°C 30°C
BAYRAMDA İZMİR HAVA DURUMU
Bayramın ilk günü 16 Haziran 2024 Pazar Sıcak 21°C 35°C