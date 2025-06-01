Bayramda AVM'ler açık mı? 2025 Kurban Bayramı arefe günü alışveriş merkezleri saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? AVM çalışma saatleri

Kurban Bayramı yaklaşırken, tatil planı yapan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de alışveriş merkezlerinin (AVM) açık olup olmayacağı oldu. 2025 yılında Kurban Bayramı'nın birinci günü 6 Haziran Cuma gününe denk geliyor. Arefe günü ise 5 Haziran Perşembe. Bayram süresince AVM ziyaretleri artış gösterirken, çalışma saatlerinde değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor.

1 /5 Türkiye genelindeki birçok AVM, bayram süresince ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Ancak bazı AVM’lerde bayramın ilk günü saat düzenlemesi yapılabiliyor. Bu nedenle vatandaşların, gitmeden önce AVM'lerin resmi kanallarından duyuruları kontrol etmesi öneriliyor.

2 /5 AVM'LER BAYRAM ARİFESİ VE 1. GÜNÜ AÇIK MI? Arefe günü olan 5 Haziran Perşembe günü, AVM’lerin büyük çoğunluğu saat 10:00 ile 22:00 arasında hizmet verecek. Bayramın ilk günü olan 6 Haziran Cuma günü ise birçok AVM'nin öğle saatlerinde, genellikle 12:00 veya 13:00’te açılması bekleniyor.

3 /5 Bayramın ikinci gününden itibaren ise AVM’lerin büyük çoğunluğu normal çalışma saatlerine, yani 10:00 – 22:00 aralığına dönecek.

4 /5 Özellikle büyükşehirlerdeki alışveriş merkezlerinin bayram boyunca açık olacağı, ancak her AVM'nin kendi takvimine göre hareket edebileceği belirtiliyor.