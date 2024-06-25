Yeni müfredat devreye alındı. 2024-2025 eğitim yılı için güncellenen Biyoloji müfredatı, öğrencilere daha kapsamlı ve güncel bir biyoloji bilgisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu yeni müfredat, hem sınavlara hazırlık hem de genel kültür için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Peki yeni müfredatı biyoloji konuları neler? Biyolojide neler değişti hangi konular eklendi hangi konular çıkarıldı? İşte MEB yeni müfredat biyoloji konuları ve detayları.

1 / 7 Talim ve Kurulu’ndaki onay süreci tamamlanmasının ardından yeni müfredata Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den onay geldi. Yeni biyoloji müfredatı belli oldu. Peki yeni müfredatta neler var? yeni müfredatı biyoloji konuları neler? Biyolojide neler değişti hangi konular eklendi hangi konular çıkarıldı? İşte biyoloji yeni müfredatı, 9. sınıf biyoloji, 10. sınıf biyoloji konuları, 11. sınıf, 12. sınıf biyoloji konuları, biyoloji müfredatı değişiklikleri, TYT biyoloji, AYT biyoloji detayları.

2 / 7 Fen bilimleri dersine 13 alan becerisi geldi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde 13 farklı fen bilimleri alan becerisi tanımlandı. Fen bilimleri alan becerileri, bilimsel gözlem, sınıflandırma, bilimsel gözleme dayalı tahmin, bilimsel veriye dayalı tahmin, operasyonel tanımlama, hipotez oluşturma, deney yapma, bilimsel çıkarım yapma, bilimsel model oluşturma, tümevarıma dayalı akıl yürütme, tümdengelime dayalı akıl yürütme, kanıt kullanma ve bilimsel sorgulama becerilerinden oluştu. Fen bilimleri alan becerilerinin tamamı birbiriyle ilişkili olup bazı beceriler ise birden fazla beceriyi kapsayacak biçimde yapılandırıldı.

3 / 7 Biyoloji müfredatında neler var? Lise kademelerindeki biyoloji derslerinde, daha önceki programlarda birbiriyle ilişkilendirilmeyen, farklı sınıf düzeylerine dağıtılan ve tekrar eden konular bilimsel bütünlük gözetilerek temalar altında bütüncül modele uygun olarak birleştirildi. Daha önce farklı sınıf düzeylerinde ve parçalı olarak verilen "ekosistemlerin bileşenleri ve ekolojik sürdürülebilirlik" gibi ekoloji alanına ait konular tek bir tema altında toplandı ve konu bütünlüğü sağlandı.

4 / 7 Temaların günlük yaşamla, biyoloji tarihiyle ve biyoloji alanındaki güncel araştırma ve gelişmelerle ilişkilendirilmesine özen gösterildi. Disiplinler arası bütünlüğün oluşturulmasında coğrafya, fizik ve kimya derslerinin ortak konu ve/veya temalarıyla ilişkilendirmeler yapıldı, biyoloji disiplininin sağlık, enerji ve gıda alanlarındaki kullanımları ile ilişkileri vurgulandı.

5 / 7 Türkiye'deki biyoçeşitliliği oluşturan unsurlara ve Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı kullanımına yer verildi, biyoçeşitliliğin korunmasının toplumsal bir görev olduğu vurgulandı. Türkiye Yüzyılı vizyonunun referans projeleri arasında yer alan "Özel Çevre Koruma Bölgesi İlanı ile Ekosistem Koruma Projeleri" kapsamında "Özel Çevre K

6 / 7 Koruma Bölgesi" ilan edilen bölgelere, doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin korunması için alınan önlemlere dikkat çekildi. Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçekleşmesine katkı sağlayacak referans projeler arasında yer alan "Sıfır Atık Projesi" biyoloji dersi konuları arasına taşındı.