Bugün kimin maçı var? 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri nefes kesen bir tempoyla sürüyor

09:5314/10/2025, Salı
Futbol tutkunları bugün oynanacak karşılaşmaları heyecanla bekliyor. 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde sahaya çıkacak takımlar nefes kesen mücadelelere hazırlanıyor. A Milli Takımımız bu akşam kendi sahasında Gürcistan’ı konuk edecek. Gecenin dikkat çeken bir diğer maçı ise Portekiz ile Macaristan arasında oynanacak. İngiltere ise evinde Letonya’yı ağırlayacak. Günün fikstürünü ve yayın saatlerini kaçırmak istemeyen futbolseverler, “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 14 Ekim Salı günü oynanacak maçların detaylı listesi.

Bugün kimin maçı var? sorusu futbolseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri nefes kesen bir tempoyla sürüyor. A Milli Takımımız, Gürcistan’ı konuk edecek. Dikkat çeken eşleşmelerden biri de Portekiz - Macaristan kapışması olacak. Turnuvada Letonya ise İngiltere karşısında ev sahibi avantajını kullanmaya çalışacak. Heyecanı dorukta yaşamak isteyen taraftarlar, bugünkü maç programı, başlangıç saatleri ve yayın kanalları hakkında detaylı bilgi peşinde. İşte 14 Ekim Salı günü oynanacak öne çıkan futbol müsabakaları.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

13:00 Polonya - Türkiye U19 hazırlık maçı Yayın Yok

14:00 Türkiye - Portekiz Uluslararasi U18 Dörtlü Turnuva Yayın Yok

14:00 Romanya - İspanya Uluslararasi U18 Dörtlü Turnuva Yayın Yok

19:00 Estonya - Moldova 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

19:00 Macaristan - Türkiye UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Yayın Yok

20:15 Katar - BAE 2026 Dünya Kupası Eleme Smart Spor 2Spor Smart 2

21:45 Andorra - Sırbistan 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

21:45 İrlanda - Ermenistan 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

21:45 İspanya - Bulgaristan 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

21:45 İtalya - İsrail 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

21:45 Letonya - İngiltere 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

21:45 Portekiz - Macaristan 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

21:45 Türkiye - Gürcistan 2026 Dünya Kupası Eleme TV8 Exxen

22:30 Suudi Arabistan - Irak 2026 Dünya Kupası Eleme Spor SmartSmart Spor HD

#2026 Dünya Kupası maçları
#Bugünkü maçlar
#Türkiye
#Gürcistan
