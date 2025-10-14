Futbol tutkunları bugün oynanacak karşılaşmaları heyecanla bekliyor. 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde sahaya çıkacak takımlar nefes kesen mücadelelere hazırlanıyor. A Milli Takımımız bu akşam kendi sahasında Gürcistan’ı konuk edecek. Gecenin dikkat çeken bir diğer maçı ise Portekiz ile Macaristan arasında oynanacak. İngiltere ise evinde Letonya’yı ağırlayacak. Günün fikstürünü ve yayın saatlerini kaçırmak istemeyen futbolseverler, “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 14 Ekim Salı günü oynanacak maçların detaylı listesi.

2 /8 Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 13:00 Polonya - Türkiye U19 hazırlık maçı Yayın Yok 14:00 Türkiye - Portekiz Uluslararasi U18 Dörtlü Turnuva Yayın Yok

3 /8 14:00 Romanya - İspanya Uluslararasi U18 Dörtlü Turnuva Yayın Yok 19:00 Estonya - Moldova 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

4 /8 19:00 Macaristan - Türkiye UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Yayın Yok 20:15 Katar - BAE 2026 Dünya Kupası Eleme Smart Spor 2Spor Smart 2

5 /8 21:45 Andorra - Sırbistan 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen 21:45 İrlanda - Ermenistan 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

6 /8 21:45 İspanya - Bulgaristan 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen 21:45 İtalya - İsrail 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

7 /8 21:45 Letonya - İngiltere 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen 21:45 Portekiz - Macaristan 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen