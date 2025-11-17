Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 17 Kasım 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maç programı

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 17 Kasım 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maç programı

14:1017/11/2025, Pazartesi
G: 17/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bugün hangi maçların oynanacağı, futbol tutkunlarının en çok araştırdığı konular arasında. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri tüm tempoyla sürerken, sahalarda kritik karşılaşmalar yaşanacak. Gecenin en dikkat çeken mücadelelerinden biri Almanya ile Slovakya arasında oynanacak. Litvanya ise Hollanda deplasmanında sahaya çıkacak. Günün önemli maçlarından bir diğeri de Karadağ ile Hırvatistan arasında gerçekleşecek. U17 Avrupa Şampiyonası'nda ise heyecan devam ediyor; Türkiye’nin rakibi Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol severler, “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 17 Kasım tarihinin futbol programı.

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Dünya Kupası maçları tüm hızıyla devam ediyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Eleme maçlarında Almanya ile Slovakya karşı karşıya gelecek. Litvanya’nın rakibi Hollanda. Bir diğer çekimeli maç ise Karadağ ile Hırvatistan arasında yaşanacak. U17 Avrupa Şampiyonası’nda dae heyecan dorukta. Türkiye’nin rakibi Sırbistan. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 17 Kasım bugün oynanacak maçlar.

Bugün hangi maçlar var, 17 Kasım kimin maçı oynanacak?

18:00 Türkiye - Sırbistan U17 Avrupa Şampiyonası Elemeleri TFF Youtube

22:30 Leonesa - Malaga İspanya La Liga 2 S Sport

22:45 Almanya - Slovakya 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

22:45 Çekya - Cebelitarık 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

22:45 Hollanda - Litvanya 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

22:45 Karadağ - Hırvatistan 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

22:45 Kuzey İrlanda - Lüksemburg 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

22:45 Malta - Polonya 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

#Dünya Kupası maçları
#Bugünkü maçlar
#Macaristan
#İrlanda
#İngiltere
#Norveç
#İtalya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Devlet Demiryolları yeni alım duyurusu paylaştı: TCDD 780 İŞKUR personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı