Bugün hangi maçların oynanacağı, futbol tutkunlarının en çok araştırdığı konular arasında. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri tüm tempoyla sürerken, sahalarda kritik karşılaşmalar yaşanacak. Gecenin en dikkat çeken mücadelelerinden biri Almanya ile Slovakya arasında oynanacak. Litvanya ise Hollanda deplasmanında sahaya çıkacak. Günün önemli maçlarından bir diğeri de Karadağ ile Hırvatistan arasında gerçekleşecek. U17 Avrupa Şampiyonası'nda ise heyecan devam ediyor; Türkiye’nin rakibi Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol severler, “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 17 Kasım tarihinin futbol programı.

Bugün hangi maçlar var, 17 Kasım kimin maçı oynanacak? 18:00 Türkiye - Sırbistan U17 Avrupa Şampiyonası Elemeleri TFF Youtube 22:30 Leonesa - Malaga İspanya La Liga 2 S Sport

22:45 Almanya - Slovakya 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

22:45 Çekya - Cebelitarık 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

22:45 Hollanda - Litvanya 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen 22:45 Karadağ - Hırvatistan 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

22:45 Kuzey İrlanda - Lüksemburg 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen