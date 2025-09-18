Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 18 Eylül Perşembe maç programı

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 18 Eylül Perşembe maç programı

10:13 18/09/2025, Perşembe
<p><strong><em><u>Bugün kimin maçı, hangi maçlar var?</u></em></strong></p>
Bugün kimin maçı, hangi maçlar var?

Bugün futbol severleri yine heyecan dolu bir gün bekliyor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup mücadelesinde Eintracht Frankfurt karşısına çıkacak. UEFA sahnesinde dikkat çeken bir diğer karşılaşma ise İngiliz devi Manchester City ile İtalyan ekibi Napoli arasında oynanacak. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası eleme turunda 3 önemli maç futbolseverlerle buluşacak. “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?” sorusu ise taraftarların en çok merak ettiği konular arasında. İşte 18 Eylül Perşembe gününün maç programı ve detayları.

Bugün kimin maçı, hangi maçlar var?

13:00 Tai Po - Macarthur Bulls AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

13:00 Selangor - Bangkok Utd AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

14:30 Düzcespor - Pendikspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

15:15 Pathum United - Pohang AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

15:15 Persib Bandung - Lion City AFC Şampiyonlar Ligi mart Spor 2

16:00 Manchester City - Napol UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

17:00 Giresunspor - 52 OrdusporZiraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

19:45 Club Brugge - Monaco UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1

19:45 Kopenhag - Bayer Leverkusen UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

20:00 Eskişehirspor - Muğlaspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

21:00 Neom - Al Okhdood Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

22:00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1

22:00 Manchester City - Napoli UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

22:00 Newcastle - Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

22:00 Sporting Lisbon - Kairat Almaty UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

