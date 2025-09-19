Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 19 Eylül Cuma günü sahaya çıkacak futbol maçları

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 19 Eylül Cuma günü sahaya çıkacak futbol maçları

09:5719/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p><strong><em><u>Bugün kimin maçı, hangi maçlar var?</u></em></strong></p>
Bugün kimin maçı, hangi maçlar var?

Bugün futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek karşılaşmalar heyecanla bekleniyor. Süper Lig’de sahneye çıkacak dev mücadelede Göztepe, Beşiktaş’ı İzmir’de konuk edecek. Suudi Arabistan Pro Ligi’nde ise Al Ahli ile Al Hilal arasında zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik bir randevu var. Avrupa’da da futbol şöleni devam ediyor; İtalya Serie A, İspanya La Liga ve Fransa Ligue 2’de birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. Günün programını kaçırmak istemeyen taraftarlar ise “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 19 Eylül Cuma günü oynanacak maçların programı.

Futbolseverler, "Bugün kimin maçı var?" sorusuyla haftasonu öncesi heyecan dorukta. Süper Lig'de Göztepe, Beşiktaş’ı konuk edecek. Suudi Arabistan Pro Lig’de Al Ahli - Al Hilal kapışması nefes kesecek. İspanya La Liga ve Fransa Ligue 2’de de tempolu mücadeleler var. Maç saatlerini ve yayın bilgilerini merak eden taraftarlar, bugün hangi karşılaşmalar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda izlenecek diye araştırıyor. İşte 19 Eylül Cuma günü sahaya çıkacak futbol maçları.

Bugün kimin maçı, hangi maçlar var?

14:30 Serik Bld. - Bandırmaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

15:00 Karvan - ImisliAzerbaycan Premier Ligi CBC Sport

17:00 Ümraniyespor - Iğdırspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

17:00 İstanbulspor - Çorum FK Trendyol 1. Lig TRT Spor

17:30 Zira - Shamakhi Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

19:30 Arminia Bielefeld - Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus

19:30 Kaiserslautern - Preussen Münster Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3

20:00 Hatayspor - Boluspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

20:00 Göztepe - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

21:00 Al Ahli - Al Hilal Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

21:00 Sparta Rotterdam - Twente Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 4

21:30 Stuttgart - St.Pauli Almanya Bundesliga S Sport Plus

21:45 Lyon - Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

21:45 Lecce - Cagliari İtalya Serie A S Sport 2

22:00 Real Betis - Real Sociedad İspanya La Liga S Sport Plus

22:15 Rio Ave - Porto Portekiz Liga NOS S Sport Plus

#bugünkü maçlar
#canlı maç programı
#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar
#Eintracht Frankfurt
#Ziraat Türkiye Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRET ZAM GÖRÜŞMELERİ 2025 TARİHİ: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı toplantı tarihi açıklandı mı?