Bugün futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek karşılaşmalar heyecanla bekleniyor. Süper Lig’de sahneye çıkacak dev mücadelede Göztepe, Beşiktaş’ı İzmir’de konuk edecek. Suudi Arabistan Pro Ligi’nde ise Al Ahli ile Al Hilal arasında zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik bir randevu var. Avrupa’da da futbol şöleni devam ediyor; İtalya Serie A, İspanya La Liga ve Fransa Ligue 2’de birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. Günün programını kaçırmak istemeyen taraftarlar ise “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 19 Eylül Cuma günü oynanacak maçların programı.

2 /8 Bugün kimin maçı, hangi maçlar var? 14:30 Serik Bld. - Bandırmaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor 15:00 Karvan - ImisliAzerbaycan Premier Ligi CBC Sport 17:00 Ümraniyespor - Iğdırspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

3 /8 17:00 İstanbulspor - Çorum FK Trendyol 1. Lig TRT Spor 17:30 Zira - Shamakhi Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

4 /8 19:30 Arminia Bielefeld - Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus 19:30 Kaiserslautern - Preussen Münster Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3

5 /8 20:00 Hatayspor - Boluspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6 20:00 Göztepe - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

6 /8 21:00 Al Ahli - Al Hilal Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus 21:00 Sparta Rotterdam - Twente Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 4

7 /8 21:30 Stuttgart - St.Pauli Almanya Bundesliga S Sport Plus 21:45 Lyon - Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports 4