Futbol tutkunları için heyecan dolu bir gün daha başlıyor! 29 Ekim Çarşamba günü, hem Türkiye’de hem de Avrupa liglerinde birbirinden önemli karşılaşmalar sahne alacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda günün dikkat çeken mücadelesinde Yıldırımspor sahasında Alanyaspor’u ağırlarken, Kasımpaşa deplasmanda Kahta 02 ile kozlarını paylaşacak. Avrupa’da ise İngiltere Lig Kupası’nda Wolverhampton, evinde Chelsea’yi konuk edecek. İtalya Serie A’da dev mücadelede Juventus, Udinese karşısında galibiyet arayacak. Fransa Ligue 1’de ise Paris FC sahasında Lyon’u ağırlayacak. Futbolseverler “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorusuna yanıt ararken; gün boyunca ekranlara gelecek maçlar heyecan dolu anlara sahne olacak.
Bugün hangi maçlar var, bugün oynanacak maçlar hangileri?
13:00 Kahta 02 - Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor
15:00 Yıldırımspor - Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor
18:00 Manisaspor - Muğlaspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor
19:00 Al Khalidiyah - Al Ahli Doha AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
20:00 Greuter Fürth - Kaiserslautern Almanya Kupası DFB Pokal Sıfır TV Youtube
20:00 Illertissen - Magdeburg Almanya Kupasi DFB Pokal Sıfır TV Youtube
20:00 Mainz - Stuttgart Almanya Kupası DFB Pokal Sıfır TV
20:00 Paderborn - Bayer Leverkusen Almanya Kupası DFB Pokal Sıfır TV Youtube
20:30 Roma - Parma İtalya Serie A S Sport Plus
20:30 Como - Verona İtalya Serie A S Sport Plus
20:30 Juventus - Udinese İtalya Serie A S Sport 2
20:30 Antalyaspor - Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor
21:00 Le Havre - Brest Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
21:00 Lorient - PSG Fransa Ligue 1 Bein Sports 2
21:00 Metz - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
21:00 Nice - Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports 3
21:15 Al Wehdat - Al Muharraq AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
22:45 Bologna - Torino İtalya Serie A S Sport Plus
22:45 Genoa - Cremonese İtalya Serie A Tivibu Spor 3
22:45 Inter - Fiorentina İtalya Serie A S Sport 2
22:45 Darmstadt 98 - Schalke 04 Almanya Kupası DFB Pokal Sıfır TV Youtube
22:45 Düsseldorf - Freiburg Almanya Kupası DFB Pokal Sıfır TV
22:45 Köln - Bayern Münih Almanya Kupası DFB Pokal Sıfır TV Youtube
22:45 Union Berlin - Arminia Bielefeld Almanya Kupası DFB Pokal Sıfır TV Youtube
22:45 Liverpool - Crystal Palace İngiltere Lig Kupası Exxen
22:45 Swansea - Manchester City İngiltere Lig Kupası Exxen
22:45 Wolverhampton - Chelsea İngiltere Lig Kupası Exxen
22:45 Arsenal - Brighton İngiltere Lig Kupası Exxen
23:00 Newcastle - Tottenham İngiltere Lig Kupası Exxen
23:05 Marsilya - Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports 2
23:05 Nantes - Monaco Fransa Ligue 1 Bein Sports 3
23:05 Paris FC - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
23:05 Strasbourg - Auxerre Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
23:05 Toulouse - Rennes Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1