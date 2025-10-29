Futbol tutkunları için heyecan dolu bir gün daha başlıyor! 29 Ekim Çarşamba günü, hem Türkiye’de hem de Avrupa liglerinde birbirinden önemli karşılaşmalar sahne alacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda günün dikkat çeken mücadelesinde Yıldırımspor sahasında Alanyaspor’u ağırlarken, Kasımpaşa deplasmanda Kahta 02 ile kozlarını paylaşacak. Avrupa’da ise İngiltere Lig Kupası’nda Wolverhampton, evinde Chelsea’yi konuk edecek. İtalya Serie A’da dev mücadelede Juventus, Udinese karşısında galibiyet arayacak. Fransa Ligue 1’de ise Paris FC sahasında Lyon’u ağırlayacak. Futbolseverler “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorusuna yanıt ararken; gün boyunca ekranlara gelecek maçlar heyecan dolu anlara sahne olacak.

1 /9 Futbolseverlerin merakla beklediği "Bugün kimin maçı var?" sorusu, ekran başına kilitlenmek isteyen taraftarlar arasında gündem. Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tam gaz sürüyor; Muğlaspor, Manisaspor’a deplasmanda konuk olurken, Antalyaspor evinde Bursaspor ile kozlarını paylaşacak. İngiltere Lig Kupası maçlarında da nefesler tutulacak; Liverpool - Crystal Palace ve Newcastle - Tottenham kapışmaları izleyicileri mest edecek. Fransa Ligue 1’de çekişmeli randevular var: Nantes, Monaco’yu ağırlayacak. Almanya Kupası mücadelesinde Düsseldorf - Freiburg derbisi yaşanacak. Maç programını kaçırmamak isteyen sporseverler, bugün hangi karşılaşmalar oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi platformda canlı izlenecek? diye araştırıyor. İşte 29 Ekim Çarşamba günü sahne alacak futbol maçları.

2 /9 Bugün hangi maçlar var, bugün oynanacak maçlar hangileri? 13:00 Kahta 02 - Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor 15:00 Yıldırımspor - Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor 18:00 Manisaspor - Muğlaspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor 19:00 Al Khalidiyah - Al Ahli Doha AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

3 /9 20:00 Greuter Fürth - Kaiserslautern Almanya Kupası DFB Pokal Sıfır TV Youtube 20:00 Illertissen - Magdeburg Almanya Kupasi DFB Pokal Sıfır TV Youtube 20:00 Mainz - Stuttgart Almanya Kupası DFB Pokal Sıfır TV 20:00 Paderborn - Bayer Leverkusen Almanya Kupası DFB Pokal Sıfır TV Youtube

4 /9 20:30 Roma - Parma İtalya Serie A S Sport Plus 20:30 Como - Verona İtalya Serie A S Sport Plus 20:30 Juventus - Udinese İtalya Serie A S Sport 2 20:30 Antalyaspor - Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

5 /9 21:00 Le Havre - Brest Fransa Ligue 1 Bein Sports 5 21:00 Lorient - PSG Fransa Ligue 1 Bein Sports 2 21:00 Metz - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports 4 21:00 Nice - Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports 3

6 /9 21:15 Al Wehdat - Al Muharraq AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 22:45 Bologna - Torino İtalya Serie A S Sport Plus 22:45 Genoa - Cremonese İtalya Serie A Tivibu Spor 3 22:45 Inter - Fiorentina İtalya Serie A S Sport 2

7 /9 22:45 Darmstadt 98 - Schalke 04 Almanya Kupası DFB Pokal Sıfır TV Youtube 22:45 Düsseldorf - Freiburg Almanya Kupası DFB Pokal Sıfır TV 22:45 Köln - Bayern Münih Almanya Kupası DFB Pokal Sıfır TV Youtube 22:45 Union Berlin - Arminia Bielefeld Almanya Kupası DFB Pokal Sıfır TV Youtube

8 /9 22:45 Liverpool - Crystal Palace İngiltere Lig Kupası Exxen 22:45 Swansea - Manchester City İngiltere Lig Kupası Exxen 22:45 Wolverhampton - Chelsea İngiltere Lig Kupası Exxen 22:45 Arsenal - Brighton İngiltere Lig Kupası Exxen 23:00 Newcastle - Tottenham İngiltere Lig Kupası Exxen