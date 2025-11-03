Bursa’da TOKİ konutları inşa edilecek. TOKİ sosyal konut başvuruları, 10 Kasım-19 Aralık 2025 alınacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. 17 bin 225 bin kontenjan ayrılan Bursa'da inşa edilecek TOKİ konutların hangi ilçelere yapılacağı belli oldu. Peki Bursa'da 17 bin 225 TOKİ sosyal konut nerede hangi ilçelerde var? Bursa’da 1+1 ve 2+1 TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar?
81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edilecek. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Proje kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. 500 bin sosyal konut kapsamında Bursa'da 17 bin 225 konut yapılacak. Konutların yapılacağı ilçeler de açıklandı. Peki Bursa’da TOKİ konutları nerede var, hangi ilçelerde olacak? 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar?
Bursa'da 17 bin 225 TOKİ sosyal konut nerede hangi ilçelerde var?
500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Bursa’nın Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir ilçelerinde TOKİ konutları yapılacak.
TOKİ tarafından Bursa’da yapılacak 17 bin 225 sosyal konutun ilçelere göre dağılımı şu şekilde olacak:
TOKİ 500 bin sosyal konut ödemeleri ne nasıl? 1+1 ve 2+1 konut fiyatları Bursa'da ne kadar olacak?
Bursa'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Bursa'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Bursa'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman, kuralar ne zaman çekilecek?
Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.
TOKİ 500 bin sosyal konutlara kimler başvurabilir?
18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.