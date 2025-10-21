Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) tarafından yapılan duyuruda bugün su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler duyuruldu. Uzun süreleri su kesintilerinin yaşandığı Bursa’da bugün Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya ve Kestel’de su kesintileri yaşanacak. İşte 21 Ekim BUSKİ su kesintisinden etkilenecek mahalleler.
OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ ETKİLENECEK MAHALLELER HANGİLERİ?
Adalet, Ahmetbey, Aksungur, Alaaddin, Alacahırka(bir kısmı), Alemdar, Alipaşa, Altınova(bir kısmı), Altıparmak, Armutköy, Atıcılar(bir kısmı), Çırpan, Çukurcaköy, Doğanevler, Emek Adnan Menderes, Emek Zekai Gümüşdiş, Emek Fatih Sultan Mehmet, Gaziakdemir, Geçit, Hamitler(bir kısmı),Hocahasan, Hürriyet, İbrahimpaşa, İntizam, İstiklal, İvazpaşa, Kavaklı, Kuruçeşme, Küçükbalıklı(bir kısmı), Maksem, Mollafenari, Mollagürani, Nilüferköy, Orman Bölge Md., Osmangazi, Panayır, Pınarbaşı, Selimiye, Soğanlı, Soğukkuyu, Şahabettinpaşa, Tahtakale, Veyselkarani, Yenibağlar, Yeniceabat, Yenikaraman.
YILDIRIM SU KESİNTİSİ ETKİLENECEK MAHALLELER HANGİLERİ?
75.Yıl, Arabayatağı, Bağlaraltı, Baruthane(üst kısmı), Çınarönü, Davutkadı, Değirmenlikızık(alt kısmı), Eğitim(üst kısmı), Emirsultan, Erikli, Ertuğrulgazi(üst kısmı), Esenevler, Fidyekızık, Hacıseyfettin, Hocataşkın, Kaplıkaya, Karaağaç, Karamazak, Kurtoğlu, Maltepe, Mehmetakifersoy(üst kısmı), Mevlana, Meydancık, Musababa(bir kısmı), Namazgah, Piremir(bir kısmı), Samanlı, Selimzade, Sıracevizler, Sinandede, Şükraniye(bir kısmı), Ulus, Umurbey(alt kısmı), Yavuzselim, Yediselviler, Yeşil, Yeşilyayla, Yıldırım(üst kısmı), Zümrütevler(Çiçek Cad.alt kısmı).
NİLÜFER SU KESİNTİSİ ETKİLENECEK MAHALLELER HANGİLERİ?
Alaaddinbey, Beşevler, Çalı, Demirci, Esentepe, Kültür, Tahtalı, Üçevler, Ürünlü, Yaylacık.
MUDANYA SU KESİNTİSİ ETKİLENECEK MAHALLELER HANGİLERİ?
Akköy, Aydınpınar, Bademli(üst bölge), Çınarlı, Dedeköy, Dereköy, Güzelyalı Burgaz, Güzelyalı Eğitim, Güzelyalı Siteler, Güzelyalı Yalı, İpekyayla, Kaymakoba, Küçükyenice, Mirzaoba, Mürsel, Ülkü, Yaylacık, Yenimahalle, Yörükali.
KESTEL SU KESİNTİSİ ETKİLENECEK MAHALLELER HANGİLERİ?
Barakfakih, Barakfakih OSB, Dudaklı, Narlıdere, Serme.