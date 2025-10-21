BUSKİ su kesintisi duyurusu geldi. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi yaptığı açıklamada meydana gelen arıza nedeniyle 21 Ekim tarihlerinde bir çok ilçe ve mahalleye su verilmeyeceğini açıkladı. Bursa’da bugün su kesintisi olacak ilçeler arasında Osmangazi ve Yıldırım da yer almakta. Peki Bursa’da sular ne zaman gelecek?