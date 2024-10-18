Canan Karatay'dan unutkanlığı önlemek için öneri: Toksik maddelerden uzak durun!

Unutkanlık sadece yaş aldıkça yaşanan bir sorun değil, artık gençlerde de görülen bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkıyor. Prof. Dr. Canan Karatay unutkanlığın nedenlerine dikkat çekerek uyardı. Unutkanlık neden olur, nasıl önlenir? İşte unutkanlığı önlemek için Karatay'dan önemli öneriler...

1 /8 Unutkanlık, hem gençler hem de yaşlılar arasında yaygın bir sorun haline gelmiştir. Son dört yılda artan stres ve panik, bu durumu tetikleyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Canan Karatay unutkanlığın nedenleri ve alınacak önlemlere karşı önemli açıklamalarda bulundu.

2 /8 Unutkanlık neden olur?

Unutkanlık bir şemsiye gibidir. Beyinde toksit maddelerin birikmesinden olur. Son 4 senedir kola vurulan sıvılardan sonra unutkanlık arttı.

3 /8 Unutkanlığın yaşlanmakla alakası yoktur. Toksit maddeler bütün imflamasyon yapan yiyeceklerdir. Bunlardan uzak durmamız gerek.

4 /8 Unutkanlığı artıran yiyecekler

Hazır gıdalar, paketli yiyecekler. Tarım ilaçları, zehirleri bir de böcek ilaçları bunlar vücuda girdikten sonra dolaşıma girer. Dolaşıma girdikten sonra beyne ulaşır ve hafızayı etkiler. Unutkanlık başlamış olur.

5 /8 Hava kirliliği, kurşun ve aluminyum zehirlenmesi çok önemlidir. Mineral azlığı önemlidir. Kristal kaya tuzu mineral bulunduran en önemli şeydir. Beyin hücreleri için çok faydalı mineralleri bulundurur.

6 /8 Vitaminler

B vitaminler, D vitaminleri çok önemlidir. Hava kirliliğinden dolayı D vitamini ultraviyole ışınlar bize ulaşamıyor. D vitamini alzehimera karşı önleyicidir. Aynı zamanda kronik imflomasyonu engeller. Alzheimer'ın yaşla alakası yoktur.

7 /8 İleri yaşlardaki alzheimerın birazı da Tip3 diyabettir.