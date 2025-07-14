Resmi tatil takviminde yer alan 15 Temmuz'un tam gün mü yarım gün mü tatil olacağı merak ediliyor. Demokrasi ve Millî Birlik Günü ilan edilen 15 Temmuz öncesi resmi tatil veya yarım gün tatil soruları öne çıktı. 15 Temmuz'da resmî törenlerin yanı sıra, şehit yakınları ve gazilere yönelik programlar da gerçekleştirilecek. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü 15 Temmuz tam gün mü, yarım gün mü tatil olacak? İşte detaylar...

1 /4 Demokrasi ve Millî Birlik Günü için bekleyiş sürerken, '15 Temmuz resmi tatil mi?' sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği üzere resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam etmektedir.

2 /4 15 Temmuz tam gün mü, yarım gün mü tatil?

15 Temmuz 2025 resmi tatildir. 2016 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak ilan edilen bu tarih, 2429 sayılı Kanun’a eklenen değişiklikle her yıl resmi tatil olarak kabul görmüştür. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine karşı Türk milletinin demokrasi için verdiği mücadele ve hayatını kaybeden şehitleri anmak amacıyla düzenleniyor.

3 /4 14 TEMMUZ YARIM GÜN TATİL Mİ? 15 Temmuz Salı günü tatil olacak birçok çalışan, 14 Temmuz tatil durumunu merak ediyor. Ancak 14 Temmuz resmi tatil günleri takviminde yer almıyor. Bu nedenle pazartesi günü iş yerleri ve çalışanlar normal mesai düzenine devam edecek.