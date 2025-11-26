Deprem tatbikatı günü ve saati son durum bilgileri merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından, Marmara deprem tatbikatı gerçekleşecek. İstanbul Adalar merkezli muhtemel 7 şiddetindeki deprem senaryosunu içeren Marmara Deprem Afeti Tatbikatı, İstanbul dışında Kocaeli, Bursa, Balıkesir gibi şehirlerin etkilenecek ilçelerinin de dahil olduğu geniş katılımlı planlanacak. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Marmara Deprem Tatbikatı iptal edildi" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyük Marmara Depremi Tatbikatı bugün mü, iptal mi oldu? İşte detaylar.
Marmara deprem tatbikatı ne zaman yapılacak, İstanbul deprem tatbikatı ertelendi mi? soruları, DMM'den yapılacak açıklamayla yanıt buldu. İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 14 Şubat 2025 tarihinde duyurulan büyük Marmara depremi tatbikatının 26 Kasım'da yapılması planlanıyordu. Yaklaşık 9 aydır planlama ve hazırlıkları yapılan büyük deprem tatbikatı tarihi alınan kararlar ertelendi. Tatbikata katılacak iller arasında İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya, Bilecik ve Kocaeli bulunuyor. Tatbikat "Çök-Kapan-Tutun" hareketini içeren 45 saniyelik bir uygulamayı kapsayacak. Peki, Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?
DEPREM TATBİKATI İPTAL Mİ OLDU, ERTELENDİ Mİ?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi ve hazırlıklar için harcanan milyonlarca lira boşa gitti" iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.
DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız olup dezenformasyon niteliği taşıdığı belirtildi.
MARMARA DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından organize edilen tatbikatın ertelendiği tarih, henüz resmi olarak duyurulmadı. Açıklamalar geldikçe gelişmelere yer vereceğiz.
İstanbul dışında Kocaeli, Bursa, Balıkesir gibi şehirlerin etkilenecek ilçelerinin de dahil olduğu geniş katılımlı deprem tatbikatının, bütün detayları ile planlamaları yapıldı. Çok sayıda toplantı yapılan deprem tatbikatının resmi olarak bütün birimlere tebligatı da 22 Nisan 2025 günü gerçekleştirilmişti.
DEPREM TATBİKATI NASIL YAPILACAK?
"Çök-Kapan-Tutun" hareketini içeren 45 saniyelik bir uygulamayı kapsayacak. Tatbikat sırasında, tüm kurumlarda ve belirlenen bölgelerde "Seviye 4" alarmı verilecek ve eş zamanlı olarak sirenler çalacak. Bu durum, tatbikatın ciddiyetini ve gerçekçiliğini artırmayı hedefliyor. Vatandaşların siren seslerini duyduklarında panik yapmaması ve tatbikatın bir parçası olarak "Çök-Kapan-Tutun" hareketini uygulaması bekleniyor.
AFAD yetkilileri, bu tür tatbikatların afetlere karşı hazırlıklı olmanın ve can kaybını en aza indirmenin kritik bir yolu olduğunu vurguluyor. Geçmişte yaşanan deprem felaketleri göz önüne alındığında, afet bilincinin ve doğru müdahale yöntemlerinin öğrenilmesi büyük önem taşıyor.