MARMARA DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından organize edilen tatbikatın ertelendiği tarih, henüz resmi olarak duyurulmadı. Açıklamalar geldikçe gelişmelere yer vereceğiz.

İstanbul dışında Kocaeli, Bursa, Balıkesir gibi şehirlerin etkilenecek ilçelerinin de dahil olduğu geniş katılımlı deprem tatbikatının, bütün detayları ile planlamaları yapıldı. Çok sayıda toplantı yapılan deprem tatbikatının resmi olarak bütün birimlere tebligatı da 22 Nisan 2025 günü gerçekleştirilmişti.



