İdeal Oda Isısı Kaç Derecedir?

Oda sıcaklığı denildiği zaman pek çok kişinin aklına sabit bir sayı gelse de, ideal hava sıcaklığı bulunulan ortama göre değişiklik gösterir. Bu nedenle kombiler, evin tüm ortamlarında aynı derecede yanmamalıdır. Oturma odaları, salon, mutfak ve yatak odası için ideal hava sıcaklığı 20 derecedir. Antre ve hol gibi nispeten daha az kullanılan bölgelerde ideal hava sıcaklığı 15 derece iken, banyoda ise 24 derecedir.