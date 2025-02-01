Soğuk kış aylarının kapıya dayanmasıyla birlikte pek çok ev ve işyerinde doğal gaz kullanımı baş göstermeye başladı. Yumuşacık kalın kazaklar ve iç ısıtan bitki çayları, kışı muhteşem bir mevsim haline getirse de fazla gelen doğal gaz faturaları keyfimizi kaçırabiliyor. Artan faturaları azaltmak ve doğa kaynaklarını korumak için doğal gaz tasarrufu yapmak önemli bir eylemdir. Peki, doğal gaz tasarrufu nasıl yapılır? Düşük doğal gaz faturası için alınabilecek önlemleri sizler için derledik.
Doğal gaz diğer yakıtlara göre çevre dostu ve konforludur ve bu konfor alınacak basit önlemler daha ekonomik hale getirilebilir. Doğal gaz tasarruf yöntemlerini kullanarak mali yönden ciddi bir avantaj elde edilebileceği gibi aynı zamanda doğal kaynakların tüketimi azaltılmış olacaktır. İşte doğal gaz tasarrufu yapmak için tasarruf önerileri...
DOĞAL GAZDAN NASIL TASARRUF EDİLİR?
1) Dış cepheye ısı yalıtımı yaptırın.
2) Isı yalıtım levhaları kullanın.
3) Perde ve radyatör mesafesini doğru ayarlayın.
4) Radyatör önüne koltuk koymayın.
5) Termostatik vana kullanın.
6) Kombinizi gün içerisinde kapatmayın.
İdeal Oda Isısı Kaç Derecedir?
Oda sıcaklığı denildiği zaman pek çok kişinin aklına sabit bir sayı gelse de, ideal hava sıcaklığı bulunulan ortama göre değişiklik gösterir. Bu nedenle kombiler, evin tüm ortamlarında aynı derecede yanmamalıdır. Oturma odaları, salon, mutfak ve yatak odası için ideal hava sıcaklığı 20 derecedir. Antre ve hol gibi nispeten daha az kullanılan bölgelerde ideal hava sıcaklığı 15 derece iken, banyoda ise 24 derecedir.
Hangi kombiyi kullanmak daha fazla tasarruf sağlar?
Yoğuşmalı kombilerde enerji tasarrufu %5 daha fazladır.