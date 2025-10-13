Babalık izni için eşitlik geliyor





Babalık izni için de benzer bir eşitlik getiriliyor. Babalık izni; özel sektörde çalışanlar için 5 gün, memurlar için 10 gün, askeri personel için 10 gün, kamuda sözleşmeli olarak çalışanlar için de 10 gün. İşçi babalar da artık 10 gün izin kullanabilecek.





Üç yaşını doldurmamış bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olan memur çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 15 gün izin verilecek. Aynı durumdaki işçiler de 15 gün ücretsiz izin kullanabilecek.