2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında, çalışan anne ve babalara yönelik yeni izin düzenlemeleri hazırlanıyor. Yasal çalışmaya göre işçi ve memur arasında doğum, süt ve ücretsiz izin farkları kaldırılacak. Kadın çalışanların doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. Düzenlemeye göre ücretsiz izin ve babalık izninde de değişikliğe gidiliyor. İşte doğum izni düzenlemesine ilişkin son gelişmeler.
Doğum izni süresi uzayacak mı?
Yeni düzenlemeye göre, 16 hafta olan doğum izni 24 haftaya çıkarılacak. Ayrıca çalışan işçi ve memur anneler arasında doğum, süt ve süresiz izin farkları kaldırılacak.
Doğum izni, babalık izni ve süt izinleri değişiyor.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 16 haftalık doğum izni 24 haftaya çıkarılacak. Memurlara 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmesi için ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda ise 1.5 saatlik bir izin veriliyor. İşçi anneler ise bebek 1 yaşına gelinceye kadar günde 1,5 saat süt izni kullanabiliyor. Yeni düzenlemeyle memur ve işçi arasındaki süre farkı kalkacak.
Babalık izni için eşitlik geliyor
Babalık izni için de benzer bir eşitlik getiriliyor. Babalık izni; özel sektörde çalışanlar için 5 gün, memurlar için 10 gün, askeri personel için 10 gün, kamuda sözleşmeli olarak çalışanlar için de 10 gün. İşçi babalar da artık 10 gün izin kullanabilecek.
Üç yaşını doldurmamış bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olan memur çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 15 gün izin verilecek. Aynı durumdaki işçiler de 15 gün ücretsiz izin kullanabilecek.
Ücretsiz izin süresi uzuyor
Mevcut uygulamada doğum yapan devlet memurları, doğum sonrası 8 haftalık iznin bitiminden itibaren 2 yıl ücretsiz izin kullanabiliyor. Aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası annelik izin süresinin bitim tarihine göre hesaplanıyor.
İşçiler ise şu anda doğumdan sonra yalnızca 6 ay ücretsiz izin hakkına sahip. Yeni düzenlemeyle bu fark ortadan kaldırılacak. İşçiler de memurlar gibi 2 yıla kadar ücretsiz izin kullanabilecek. Böylece hem kamu hem özel sektörde çalışan anneler, bebeklerinin ilk yıllarında eşit koşullarda izin hakkına sahip olacak.