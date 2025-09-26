Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2025 sonrasında dünyaya gelen çocuklar için uygulamaya konulan doğum yardımı desteği, Eylül ayında da sürüyor. Bu program kapsamında; ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 60 ay boyunca aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 5 yıl boyunca her ay 5 bin TL ödeme yapılması planlanıyor. Peki, Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ödemelere ilişkin açıklama yaptı. Peki, Doğum yardımı ödemesi nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar.

1 /8 Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri henüz yattı. Geçen ay ödemeler, 29 Ağustos 2025 tarihinde yatmıştı.

2 /8 Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri annelerin hesaplarına yatırıldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, eylül ayı doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

3 /8 1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI

İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer) 2. çocuk: 1.500 TL (60 ay) 3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)





4 /8 DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için doğum yardımı ödemeleri yapılacak. Bu tarihten sonra çocuğu olan aileler, herhangi bir şart olmadan doğum yardımı alabilecek.

5 /8 DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi. Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu. DOĞUM YARDIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ





6 /8 Bugüne kadar 4,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu belirten Göktaş, “Bu kapsamda Eylül ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 477 bin 639 annenin hesabına 4,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

7 /8 Ödemeler çocuklar 5 yaşını doldurana kadar devam edecek Doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığını da bildiren Göktaş, ödemelerin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini ifade etti.