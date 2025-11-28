Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını belirterek, "Bu kapsamda bugüne kadar 637 bin annenin hesabına 7,2 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk." dedi. Peki doğum yardımı çocuk parası ne kadar, başvurular nereden ve nasıl yapılır, başvuru şartları neler?