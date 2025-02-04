Ege Denizi son saatlerde meydana gelen depremler ile beşik gibi sallanıyor. AFAD, 28 Ocak’tan bu yana Ege Denizi'nde meydana gelen deprem sayısının 600’ü aştığını duyurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ege Denizi'ndeki depremlere ilişkin, "Bölgede volkanik hareketlilik başladı, Ege'deki depremler mesaj veriyor" ifadelerinde bulundu. Ege Denizi'nde volkanik hareketlilik başladı mı? Santorini yanardağı patlarsa ne olur Türkiye etkilenir mi, tsunami olur mu?
Ege Denizi büyüklüğü 4,8'i bulan ve üst üste meydana gelen depremler ile beşik gibi sallanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 28 Ocak'tan beri Ege Denizi'nde meydana gelen deprem sayısı 600'ü geçti. Peki Ege’de neler oluyor? Ege Denizi'nde volkanik hareketlilik başladı mı? Santorini yanardağı patlarsa ne olur Türkiye etkilenir mi, tsunami olur mu?
Ege denizinde sarsıntılar devam ediyor. Özellikle Yunanistan'ın Santorini Adası'nı etkileyen depremler nedeniyle tahliyeler sürüyor. Bölgede kurtarma ekipleri teyakkuzda beklerken Yunan yetkililer sarsıntıların günlerce sürmesini beklediklerini açıkladı.
Ege Denizi'nde volkanik hareketlilik başladı mı?
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Asrın İhyası: Güçlü Yarınlara - 6 Şubat Depremleri Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, Ege Denizi'ndeki depremlere ilişkin, "Bölgede volkanik hareketlilik başladı, Ege'deki depremler mesaj veriyor" ifadelerinde bulundu.
Santorini yanardağı patlarsa ne olur, deprem olur mu?
Ege Denizi'nde eden sismik hareketlilik endişeye neden olurken, dün peş peşe yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar uzmanlardan gelen görüşlere dikkat kesildi. Yer bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan ise bölgedeki hareketliliğin nedenini açıkladı, 7 büyüklüğünde deprem uyarısı verdi. Santorini yanardağına işaret eden Ercanlar, yanardağın patlaması durumunda 5 ya da 7 şiddetinde bir deprem gerçekleşebileceğini söyledi.
Santorini yanardağı patlaması Türkiye’yi etkiler mi?
Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem dalgalarının Ege Adaları'ndan başlayarak Mora, Girit, Pelepones, Türkiye Teke Yarımadası'na kadar kıyı kuşağı etkileyebileceğini belirtti.
Santorini yanardağı patlayacak mı?
Yer bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, yanardağ patlamalarının 4 belirtisini "sığ deprem ile depremcik fırtınaları, gaz çıkışları, yerden gelen gürültüler, yerin şişmesi" olarak sıralayan Ercanlar, Santorini’de bunlardan üçünün gerçekleştiğini belirtti.
Santorini yanardağı patlarsa tsunami olur mu?
Yanardağın patlamasından endişe eden uzmanlar, olası bir patlamanın Türkiye'ye etkilerini değerlendiriyor. Deprem Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen de patlamanın hem büyük bir depremin tetikleyebileceğini hem de tsunamiye neden olabileceğini belirtiyor.
Muğla, Aydın ve İzmir’de tsunami olur mu?
Doç. Dr. Bülent Özmen konuşmasının devamında, “Santorini Adası, Türkiye’de Bodrum ve Muğla kıyılarına yaklaşık yaklaşık 175-180 kilometre uzaklıkta. Zaten 4,8 büyüklüğündeki depremi de Muğla, Aydın ve İzmir’deki insanlar hissetti. Eğer daha büyük deprem olur ve Tsunami dalgaları yaratırsa hem depremin sarsıntısı Muğla ilindeki yerleşim birimlerinde hem de tsunami dalgaları nedeniyle Türkiye kıyılarında hasar yaratabilir” diye konuştu.