Ege Denizi büyüklüğü 4,8'i bulan ve üst üste meydana gelen depremler ile beşik gibi sallanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 28 Ocak'tan beri Ege Denizi'nde meydana gelen deprem sayısı 600'ü geçti. Peki Ege’de neler oluyor? Ege Denizi'nde volkanik hareketlilik başladı mı? Santorini yanardağı patlarsa ne olur Türkiye etkilenir mi, tsunami olur mu?