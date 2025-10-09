Ekim ayına ilişkin toplam 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklama yapıldı. Bakanlık, kapsamlı ve insan odaklı sosyal yardım politikalarını sürdürüyor. Peki, Ekim ayı yaşlı ve engelli aylıkları yattı mı? Yaşlı ve engelli maaşı sorgulama e-Devlet ekranı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık düzenli olarak hak sahiplerine yatırılan yaşlı ve engelli aylıklarının Ekiml ödemeleri hesaplara geçmeye başladı. Peki, yaşlı ve engelli maaşı nereden sorgulanır? İşte, detaylar...
Ekim ayı yaşlı ve engelli aylıkları yattı mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayına yönelik yaklaşık 7,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.
Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam ve etkin katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak hedefiyle çalıştıklarını belirterek, "Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Hizmetlerimizi insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.
Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:
"Bu doğrultuda ekim ayı için yaklaşık 4 milyar lira yaşlı aylığı, yaklaşık 3,2 milyar lira engelli aylığı olmak üzere 7,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."
YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI SORGULAMA
Yaşlı ve engelli aylıklarının yatıp yatmadığına dair bilgiyi e-Devlet üzerinden alabilirsiniz.
YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ