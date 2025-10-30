EKİM AYI ENFLASYON TARİHİ VE BEKLENTİSİ 2025: Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Temmuz'un enflasyonu 2.06, Ağustos'un enflasyonu 2.04, Eylül enflasyonu da 3,23 olduğu açıklandı ve buna göre;

SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zam farkı %7.5 oldu.

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme üzerinden değerlendiriliyor. Buna göre eylül ayı enflasyonuyla birlikte memur ve memur emeklisinin kesinleşen zammı %13,64 oldu. Ekim ayı enflasyon oranının ne çıkacağı ise büyük merak konusu oldu. Peki sıradaki enflasyon ne zaman açıklanacak? 2025 Ekim enflasyon beklentisi nedir?