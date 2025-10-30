EKİM AYI ENFLASYON TARİHİ VE BEKLENTİSİ 2025: Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ekim ayının sonuna yaklaşılırken gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Vatandaşlar, “Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt ararken, piyasalarda da 2025 Ekim ayına ilişkin beklentiler şekilleniyor. TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi, yıl sonu enflasyon tahminleri için önemli ipuçları sunuyor.
Enflasyon verilerinin açıklanmasına kısa bir süre kala, ekonomi çevrelerinde beklentiler netleşmeye başladı. 2025 Ekim ayı TÜFE oranı, hem emekli ve memur zamları hem de piyasaların yönü açısından belirleyici olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, yıl sonu enflasyon tahmininde sınırlı bir gerileme bekleniyor.
Temmuz'un enflasyonu 2.06, Ağustos'un enflasyonu 2.04, Eylül enflasyonu da 3,23 olduğu açıklandı ve buna göre;
SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zam farkı %7.5 oldu.
Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme üzerinden değerlendiriliyor. Buna göre eylül ayı enflasyonuyla birlikte memur ve memur emeklisinin kesinleşen zammı %13,64 oldu. Ekim ayı enflasyon oranının ne çıkacağı ise büyük merak konusu oldu. Peki sıradaki enflasyon ne zaman açıklanacak? 2025 Ekim enflasyon beklentisi nedir?
EKİM ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sıradaki enflasyon rakamları 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
AYLIK VE YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 2,05 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,34'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,25'ten 23,26'ya, 24 ay sonrası için de yüzde 16,78'den 17,36'ya yükseldi.