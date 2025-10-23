Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamlarını 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Peki ekim ayı enflasyonu oranı yüzde kaç olacak, beklenti ne yönde? Emekli ve memur maaşları ne kadar artacak? İşte detaylar.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025 enflasyon verilerini 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da kamuoyuna duyuracak.Açıklanacak olan bu veri, memur ve emekli maaş zammı hesaplamalarında belirleyici olacak. Aynı zamanda kira artış oranı ve ekonomi politikaları açısından da kritik öneme sahip. Türkiye İstatistik Kurumu'nun kısa süre içinde açıklayacağı ekim ayı enflasyon verileri öncesinde, uzman tahminleri ve beklenti anketleri yakından takip ediliyor. Peki, ekim ayı enflasyonu ne kadar olacak, beklenti ne yönde?
Ekim ayı enflasyonu ne kadar olacak, beklenti ne yönde?
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 2,05 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,34'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,25'ten 23,26'ya, 24 ay sonrası için de yüzde 16,78'den 17,36'ya yükseldi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,8544'ten 43,5632'ye gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 48,9583'ten 49,7515'e yükseldi.
Bir önceki anket döneminde 20,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 20,8 milyar dolara, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 25,4 milyar dolara geriledi.
Ankette, cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,3 seviyesine, gelecek yıl için de yüzde 3,8 seviyesine yükseldi.
TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 39, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37,66 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 36,17 oldu. Politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisi ise yüzde 37,66 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 28,26'ya yükseldi.
Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3.23 oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 33,29 arttı, aylık yüzde 3,23 oldu.
Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında ise 2,04 olarak açıklanmıştı. Eylül ayı enflasyonuyla birlikte 3 aylık enflasyon farkı yüzde 2,38 oldu.
Bu hesaplamalar doğrultusunda memurlara ve memur emeklilerine yüzde 2.38 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 13.65 kümülatif zam meydana gelecek.
SGK ve Bağ-Kur emeklileri toplam enflasyona göre maaş zammı alıyor. Eylül ayı verisiyle birlikte 3 aylık toplamda enflasyon yüzde 7,50 oldu. Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 7,50 zammı hak etmiş oldu.
Kasım ayı kira artışı ne kadar olacak, zam oranı ne zaman belli olacak?
2025 Kasım ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Ekim ayı enflasyon verileriyle netleşecek. TÜİK TÜFE oranları, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da duyurulacak. Ekim ayında kiraya en fazla yüzde 38,36 oranında zam yapıldı.