Son dakika: Ekim ayı kira artış oranı belli oldu. Ekim ayı 2025 kira artış oranı için gözler TÜİK tarafından açıklanacak TÜFE verilerine çevrimişti. Ekim'de kira anlaşması yenilenecek olan kiracılar ve ev sahipleri, “Ekim 2025 kira zammı ne kadar olacak?”, “Kira artışı nasıl hesaplanır?” sorularını araştırıyor. Peki, Ekim ayı kira zammı oranı yüzde kaç oldu? İşte Eylül ayı enflasyon verilerine göre ev ve işyerleri için 2025 Ekim ayı kira artışı hesaplama örnekleri...

1 /5 2025 EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU Mevzuata göre, konut ve iş yeri kira artış oranları, 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak belirleniyor ve bu oran yasal zam sınırını oluşturuyor. Bu veriler her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın 3'nde açıklanıyor. Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile Ekim ayı kira artış oranı da belli oldu.





2 /5 EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMI BELLİ OLDU

Enflasyon, eylül ayında yüzde 3,23 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 33,29 olarak hesaplandı.



3 /5 EYLÜL'DE KİRAYA NE KADAR ZAM YAPILDI? Eylül ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Böylece Ekim ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı ortaya çıktı.

12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı yüzde 38,36 oldu. Kirada uygulanabilecek tavan zam oranı, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte ortaya çıkan 12 aylık enflasyon ortalamasıyla belirleniyor.



4 /5 EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Artış Oranı: %38,36 Mevcut Kira Bedeli: 20.000 TL Zam tutarı = 20.000 × 0,3836 = 7.672 TL Yeni kira = 20.000 + 7.672 = 27.672 TL