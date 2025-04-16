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BEDAŞ duyurdu: Elektrikler kesilecek! İşte İstanbul'da bugün (16 Nisan Çarşamba günü) elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler

BEDAŞ duyurdu: Elektrikler kesilecek! İşte İstanbul'da bugün (16 Nisan Çarşamba günü) elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler

Tuğba Güner
11:2716/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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16 Nisan günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. İstanbul elektrik kesintisi! 16 Nisan İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 16 Nisan Çarşamba günü İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler, planlı bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak. Peki İstanbul'da bugün nerelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte ayrıntılar...

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 16 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BEDAŞ'TAN 16 NİSAN 2025 ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI


Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında 16 Nisan Çarşamba günü elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri internet sitesi üzerinden duyurdu.

İstanbul'da 16 Nisan 2025 Çarşamba günü elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek?


16 Nisan 2025 Çarşamba günü, İstanbul'un bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.


İşte 16 Nisan 2025 Çarşamba günü elektrik kesintisi yalanacak ilçe ve mahalleler...

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