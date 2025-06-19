İstanbul’da yaşayanlar dikkat! 19 Haziran'da bazı ilçelerde saatler sürecek elektrik kesintileri yaşanacak. Hangi mahallelerde elektrik kesilecek, işte detaylar...
İstanbul’da elektrik kesintisi uyarısı! BEDAŞ’ın açıklamasına göre 19 Haziran Çarşamba günü birçok ilçede elektrikler belirli saatlerde kesilecek.
AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Eyüpsultan (Göktürk Merkez ve çevresi): 09.00 – 17.00
Fatih (Demirtaş, Topkapı): 09.00 – 17.00
Gaziosmanpaşa (Barbaros Hayrettin Paşa): 05.00 – 07.00
Gaziosmanpaşa (Hürriyet, Karadeniz): 09.00 – 17.00
Gaziosmanpaşa (Ethem Paşa, Kaymakam Kemal Ayçil): 09.30 – 18.30
Kağıthane (Merkez, Hamidiye): 15.00 – 17.30
Küçükçekmece (Tevfikbey): 09.00 – 17.00
Silivri (Fevzipaşa, Semizkumlar, Fener, Cumhuriyet, Gümüşyaka): 09.00 – 17.00
Şişli (19 Mayıs Mahallesi): 09.00 – 17.00
Zeytinburnu (Kazlıçeşme, Sümer): 09.00 – 17.00
Sarıyer (Gümüşdere): 09.00 – 16.00
Sarıyer (Maslak): 01.00 – 07.00
ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Kadıköy (Bayar, Şehit İlknur Keleş, Paşazade, Nevzat Bulut, Sıtmıpınar ve çevresi): 09.30 – 14.00
Üsküdar (Serinsu, Pazar, Bostan, Ayvacı, Maden, Basra, Morsümbül, Piri, Gazel ve çevresi): 10.00 – 13.00
Maltepe (Fatma Hatun, Çilekler, Samandıra Yolu, Ferhatpaşa Yolu, Arıcı ve çevresi): 09.30 – 14.00
Şile (İsmet İnönü, Kışla Yolu ve çevresi): 09.30 – 18.30
Pendik (Hümâyun, Ferah, Süvari, Uluçınar, Şal, Kale, Müddet, Vefakar, Alev, Arpaçay ve çevresi): 09.30 – 14.00
Pendik (Zatî, Karamuk, Aydınlı Yolu, Babaevi, İbni Sina, Sazlı, Öykü, Zeytinli ve çevresi): 10.00 – 18.00
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ