İstanbul’da yaşayanlar dikkat! 27 Haziran'da bazı ilçelerde saatler sürecek elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyuruldu. Planlı Elektrik Kesinti listesi-Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? İşte detaylar...
İstanbul’da elektrik kesintisi uyarısı! BEDAŞ’ın açıklamasına göre 27 Haziran Cuma günü birçok ilçede elektrikler belirli saatlerde kesilecek.
ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 27 Haziran 2025 Cuma İstanbul'da belirli saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİ
KÜÇÜKÇEKMECE
Başlangıç Saati: 23:56
Bitiş Saati: 08:00
Çalışma devam ediyor
Etkilenen Mahalleler
MEHMET AKİF Mah.
Açıklama
Bildirimli Kesinti: Bakım/Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılmaktadır.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ