Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2025? SSK -Bağkur 4C'li memur maaş farkı ödeme günleri

Temmuz ayında yapılan yüzde 16,67’lik zam sonrası emekli maaş farkı ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri, oluşan maaş farklarının hesaplara ne zaman yatırılacağını merak ediyor. SGK’nın ödeme takvimiyle ilgili açıklaması beklenirken, Temmuz ayı farklarının ilerleyen günlerde duyurulacağı öngörülüyor.
Emeklilere Temmuz ayında uygulanan zamla birlikte maaş farkı ödemeleri de gündeme geldi. SGK, memur emeklileri ve diğer emekliler için maaş farklarının ne zaman ödeneceğine dair çalışmalarını sürdürüyor. Resmi ödeme günlerinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Haziran ayı enflasyonu 1,37 oldu ve 6 aylık enflasyon farkı da 10.06 olarak gerçekleşti.
MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATAR?
SSK ve Bağ‑Kur emeklilerinin Temmuz 2025 zamlı maaşları 16–26 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatacak. Aynı takvime göre maaş farkları da zamlı maaşla birlikte ödenmesi bekleniyor, ancak kesin tarih için SGK/Meclis takvimi nihai olacak.
MAAŞ FARKLARI TEMMUZ AYINDA YATAR MI?
Ancak ödemeler TBMM’den gelecek son meclis takviminin yürürlüğe girmesiyle netleşecek; aksi durum olursa ödeme Ağustos başına da sarkabilir.
Emekli zam farklarının yatacağı tarihe dair bilgilendirmeyi SGK yapacak. Ocak zammı sonrasında da emekli zam farkları 11 Şubat tarihinde ödenmeye başlamıştı.