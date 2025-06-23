Emekli maaş zammı 2025 Temmuz tablosu: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur'luya 15.1 zam netleşti...

MAYIS AYI ENFLASYONU RAKAMLARI AÇIKLANDI!

2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan yılın 2. Enflasyon Raporu'nda yıl sonu için enflasyon beklentisi yüzde 24 oldu. Ocak 2025'te aylık enflasyon yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, mart ayında yüzde 2,46, nisanda yüzde 3 oldu. Haziran ayı için beklenti yüzde 1,70.