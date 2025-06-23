Emekli maaş zammı 2025 Temmuz tablosu: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur'luya 15.1 zam netleşti...

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı enflasyon verileriyle birlikte, Temmuz ayında uygulanacak emekli maaş zamları netlik kazanmaya başlıyor. Mayıs ayı itibarıyla 6 aylık enflasyon hesaplamasının 5 verisi açıklandı. Son olarak açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yapılacak zam oranı kesinleşecek. Peki, en düşük emekli maaşı Temmuz 2025 itibarıyla ne kadar olacak?
2025’in ikinci yarısına girilirken emeklilerin gözü maaş zammında. TÜİK’in paylaştığı verilerle 5 aylık enflasyon oranı netleşti. Mayıs ayında aylık enflasyon %1,53, yıllık ise %35,41 olarak açıklandı. Geriye kalan Haziran ayı verisinin ardından zam oranı da belli olacak. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, Temmuz zammı kaç TL fark getirecek? İşte merak edilenler…
MAYIS AYI ENFLASYONU RAKAMLARI AÇIKLANDI!
2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış olarak gerçekleşti.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan yılın 2. Enflasyon Raporu'nda yıl sonu için enflasyon beklentisi yüzde 24 oldu. Ocak 2025'te aylık enflasyon yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, mart ayında yüzde 2,46, nisanda yüzde 3 oldu. Haziran ayı için beklenti yüzde 1,70.
HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor. Bu kapsamda; Haziran ayı enflasyon oranı rakamları 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.
YIL BAŞINDA NE KADAR ZAM YAPILDI?
Ocak 2025'te SSK, Bağkur emeklisi yüzde 15,75 zam aldı. Böylelikle en düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya kadar yükseldi. Memur emeklisi ise yüzde 11,54 zam aldı. En düşük memur emeklisi maaşı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi. Ocak zammıyla beraber aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya yükseldi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Tahminler doğrultusunda 5 aylık enflasyon farkı ile beraber en düşük emekli maaşı 14 469 liradan yüzde 15,10 zamla 16 bin 653 liraya kadar yükselecek.
Toplam enflasyon: Yüzde 15.10
Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 8.58
7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
Toplam kümülatif zam: Yüzde 14.01
Öte yandan haziran ayı için enflasyon tahmin yüzde 1,70 olarak açıklandı. Tüm tahminlerin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon oranları şu şekilde olacak:
Ocak: 5.03
Şubat: 2.27
Mart: 2.46
Nisan: 3
Mayıs: 2,2
Haziran: 1,70
Bu rakamlara göre 6 aylık enflasyon farkı için yapılan hesaplama da değişecek.
Toplam enflasyon: %17,82
Oluşan enflasyon farkı: Yüzde %11.16
7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
Toplam kümülatif zam: Yüzde %16.72