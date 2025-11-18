Emekli maaş zammı 2026 için ilk oran belli oldu: SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak 2026’da ne kadar zam alacak? Beklentiler ne yönde? İşte tahminler

Seyyanen zam beklentisi sürüyor

Son yıllarda emekli zamları büyük ölçüde enflasyon verilerine göre belirleniyor. Bu nedenle 2026 Ocak zammının da yine enflasyon bazlı olacağı değerlendiriliyor.





Öte yandan kamuoyunda merak edilen seyyanen zam konusunda şu an için herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Ancak hükümet kanadından gelecek olası bir düzenleme, hem zam oranını hem de en düşük emekli maaşını etkileyebilir.