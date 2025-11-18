Emekli maaş zammı 2026 için ilk oran belli oldu: SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak 2026’da ne kadar zam alacak? Beklentiler ne yönde? İşte tahminler

Emeklilerin merakla beklediği 2026 Ocak maaş zammında kritik eşik aşılırken, TÜİK’in açıkladığı verilerle birlikte 4 aylık enflasyon oranı kesinleşti. Zam hesaplamasında belirleyici olacak Kasım ve Aralık rakamlarının henüz gelmemesi nedeniyle gözler yıl sonu enflasyonuna çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, enflasyon zammının yanı sıra seyyanen artış yapılıp yapılmayacağı sorusuna da yanıt arıyor. Peki Ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar zam uygulanacak? İşte son rakamlar...
Emekliler, her yıl olduğu gibi 2026 Ocak ayında yapılacak maaş artışına odaklandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam hesaplamasında baz alınacak 4 aylık enflasyon oranı kesinleşti. Maaşlara yansıyacak toplam zam için ise Kasım ve Aralık enflasyonunun açıklanması bekleniyor.
4 Aylık zam oranı %10,25 olarak kesinleşti
TÜİK’in Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ilişkin açıkladığı enflasyon rakamlarıyla birlikte, emeklilerin maaş zammında etkili olacak ilk dört aylık artış oranı %10,25 olarak duyuruldu. Bu oran, Ocak 2026’de yapılacak zam için güçlü bir belirleyici olacak.
Kasım ve Aralık aylarının eklenmesiyle birlikte nihai oran kesinleşecek ve SSK–Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşları netleşecek.
Seyyanen zam beklentisi sürüyor
Son yıllarda emekli zamları büyük ölçüde enflasyon verilerine göre belirleniyor. Bu nedenle 2026 Ocak zammının da yine enflasyon bazlı olacağı değerlendiriliyor.
Öte yandan kamuoyunda merak edilen seyyanen zam konusunda şu an için herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Ancak hükümet kanadından gelecek olası bir düzenleme, hem zam oranını hem de en düşük emekli maaşını etkileyebilir.
2026 Ocak zam oranı ne olacak? İlk tahminler
Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentileri ışığında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının %14 ile %16 arasında gerçekleşmesi öngörülüyor.
Kasım–Aralık enflasyonunun seyrine göre oluşabilecek zam oranı senaryoları ise şöyle değerlendiriliyor:
Kasım–Aralık toplamı %1,5 açıklanırsa zam oranı %13,58
Toplam %2,0 açıklanırsa zam oranı %14,70
Toplam %2,5 açıklanırsa zam oranı %15,83
Bu oranlar, yılın ilk zammını belirleyecek en kritik veriler olacak.
Zamlı emekli maaşı ne kadar olacak? Örnek hesaplamalar
Olası zam oranlarına göre bazı maaşların yeni seviyeleri şu şekilde hesaplanıyor:
19.000 TL maaş, %14 zam ile 21.660 TL
20.000 TL maaş, %14 zam ile 22.800 TL
25.000 TL maaş, %15 zam ile 28.750 TL
Ocak ayı itibarıyla zamlı tutarlar, e-Devlet ve SGK sistemleri üzerinden resmi olarak görüntülenebilecek.
En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?
2025’in ilk yarısında en düşük emekli maaşı 16.881 TL olarak uygulanmıştı. Yıl sonu enflasyonunun %31–33 aralığında gerçekleşmesi halinde en düşük emekli maaşının yaklaşık: 19.283 TL veya 19.637 TL seviyelerine yükselmesi bekleniyor.
Kesin rakamlar, yıl sonu enflasyonunun netleşmesiyle birlikte hükümet tarafından açıklanacak.