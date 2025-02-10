Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) son dakika açıklamasıyla emekli maaşı zam farklarının yatırılacağı tarihi 11 Şubat 2025 olarak açıkladı. SSK, Bağkur ve emekli sandığına bağlı olan vatandaşların 2025 yılı maaş farkı ödemeleri belirlenen tarihten itibaren hesaplara yatırılacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
'Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz.'
EMEKLİ MAAŞI FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?
SGK'dan yapılan son dakika açıklamasında, en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesi kapsamında emeklilere ve hak sahiplerine maaş farkı ödemeleri 11 Şubat 2025 tarihinde yapılacaktır denildi.
SGK'den yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
2025 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 14.469 OLDU
6 aylık enflasyona göre, 2025 Ocak-Temmuz dönemi için emekli zammı yüzde 15,75 olarak hesaplandı. SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı yüzde 15,75 artışla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseldi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
En düşük emekli aylığı ve asgari ücret desteği düzenlemelerini de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yayımlanan karar ile 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı, 14 bin 469 liraya çıkarıldı.
Resmi Gazete’de yer alan metinde, “31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 19. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ‘12.500’ ibaresi ‘14.469’ şeklinde değiştirilmiştir” denildi.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNE NE KADAR ZAM FARKI ÖDENECEK?
Taban maaş düzenlemesi, yaklaşık 3,7 milyon emekliyi etkiliyor. 12 bin 500 lira maaş alan 1,7 milyon emekli bulunuyor.
En düşük emekli maaşı alan emeklilerin aylıklarını 14.469 TL'ye tamamlamak için ortalama 1.969 TL'lik bir fark ödemesi yapılacak.
SSK (4A) EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
BAĞKUR (4B) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.
3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.
Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.