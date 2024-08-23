EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI: En yüksek promosyon ödemesi veren banka hangisi? SSK, Bağkur emeklisi...

Ağustos 2024 emekli banka promosyonları, maaşlarını taşımak isteyen emekliler için oldukça cazip hale gelmiş durumda. Son emekli zammıyla birlikte maaşlar 15 bin 500 TL'ye kadar yükselince, bankalar da promosyon tutarlarını güncellemeye başladı. Birçok banka, emekli maaşını taşıyan vatandaşlara yüksek promosyonlar sunuyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası gibi bankalar, rekabetin yoğun olduğu bu dönemde çeşitli kampanyalarla dikkat çekiyor. Güncellenen promosyon tutarları, bazı bankalarda 20 bin TL'ye kadar çıkıyor.
"En yüksek promosyon ödemesi veren banka hangisi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayının sonlarına yaklaşırken, emekli maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünen emekliler için banka promosyonları oldukça merak konusu oldu. Emekli maaşını yeni bir bankaya taşımak isteyenler, bankaların sunduğu promosyon fırsatlarını araştırmaya başladı. Özellikle emekli olmaya hak kazananlar ve mevcut banka sözleşmesi sona erenler, maaşlarını taşımaları karşılığında yüksek promosyon ödemelerinden faydalanabiliyorlar.
EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİYOR?
Emekli olan ve maaşı bağlanan tüm vatandaşlar herhangi bir banka seçerek emekli promosyon alabiliyorlar.
Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesiyle birlikte promosyon imkanından faydalanabiliyorlar.
20 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON!
Emekli maaşının 12.500 TL olmasının ardından bankalar maaşını taşıyacak olanlar için promosyon tutarlarını güncelledi. Bankalarda promosyon yarışı 20 bin TL'ye ulaşmış durumda. İşte banka banka promosyon tutarları:
ÇİFT PROMOSYON AVANTAJLARI!
Vakıfbank, emekli vatandaşalar iki kez promosyon desteği sağlıyor. Vakıfbank, mevcut 12 bin TL promosyon ödemesine ek olarak, emeklilere 12 bin TL daha nakit ödeme sunacak.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ortak belirlenen rakamla 12 bin TL olarak ödeniyor.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir. Brüt Maaş Tutarı Ödenecek Promosyon Tutarı 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
ING BANK
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilir. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilir. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL, 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL, 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız. Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekliler yararlanabilir.
Garanti BBVA
Emekli promosyon 2024 maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL olarak belirlenmiştir.
DENİZBANK
Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emekliler 12.000 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilir. Maaş Tutarı Standart Promosyon 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
Maaş Aralığı Promosyon Tutarı 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL 20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri;
9.999 TL'ye kadar olana 9.250 TL10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 13.000 TL 15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 15.500 TL20.000 TL' nin üzerinde olana 18.000 TL