Emeklilik sistemi değişecek mi? Emekli olmak için gerekli olan yaş ve çalışma gün sayısı güncellenecek mi? Milyonlarca çalışan bu soruların yanıtını ararken, beklenen açıklama AK Parti cephesinden geldi. Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni bir emeklilik sisteminin gerekli olduğunu belirtti. Bakanlığın çalışmalarının olduğunu söyleyen Güler, "Haftalık çalışma saati düşecek mi?" sorusuna da yanıt verdi.
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren emeklilik sistemiyle ilgili değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞİYOR MU?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kısa süre önce emeklilik sistemine dair şu ifadelere yer vermişti: "Gelişmiş ülkelerdeki uygulamayı esas alırsak emeklilikte üç tane başlık öne çıkıyor. Bir tanesi, ödediğiniz prim miktarı, ödediğiniz süre ve yaş. Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde bizim ülkemizde olduğu gibi 40'lı, 45'li ve 50'lili yaşlarda bir emekliliğe rastlayamazsınız. A
vrupa'da emeklilik yaşı 65'tir, 67'dir. Kimi ülkelerde de 70 yaşına kadar emeklilik yaş durumu vardır. Bu, sürdürülebilirlik çizgisi açısından önemlidir. Dünya ortalamasına baktığımızda 3 ila 4 çalışana karşılık bir emekli vardır. Ama şu an ülkemize baktığımızda halihazırda yaklaşık 32 milyon çalışan ve 16 milyon 100 civarında emekli olduğunu görüyoruz. Yani 2 çalışana 1 emekli olduğunu görüyoruz.
Bizim bu manada mutlaka hem prim miktarını ve yaşı hem de ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım. Vatandaşlarımızın da seçmiş oldukları tercih noktasında ona göre bir emekli maaşına kavuşması lazım."
YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİNDE EMEKLİLİK YAŞI YÜKSELECEK Mİ?
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu sözlere yer verdi:
''Maalesef genç nüfus popülasyonunda bir adım geriye düşmüş durumdayız. İnsan ömrü gün geçtikçe uzamakta ve bunun üzerinden insanların gelecek kaygıları artmaktadır. İşte bu nedenle sosyal güvenlik hayatımızda önemli bir yer tutmakta. Burada sosyal güvenlik denildiği zaman sadece emeklilik aklımıza gelmemelidir. Çünkü sağlık, sosyal destekler gibi birçok alanı kapsamaktadır. Ben emeklilik yaşında bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Emeklilik yaşı 65 olarak devam edecektir.''