EMEKLİNİN OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR: 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 maaşı olanlar ne kadar alacak?

Memur ve emeklilerin 2025 yılı zam oranlarıyla ilgili kritik bir aşama daha tamamlandı. TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte 5 aylık zam oranları belli oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan milyonlarca vatandaşın maaşlarına yapılacak artış bu oranlar doğrultusunda hesaplanmaya başladı. İşte, memur ve emekli zam oranları ile yeni maaş tahminleri...
12 bin 500 TL, 12 bin 600 TL, 13 bin TL, 13 bin 500 TL, 14 bin TL ve 15 bin TL maaş alan emeklilerin Ocak ayında ne kadar zam alacağı, 6. enflasyon verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek. Ancak şu ana kadar açıklanan 5 aylık verilerle, maaş artışı hesaplamaları yapılmaya başlandı. 2025 Ocak ayında uygulanacak emekli zammı, enflasyon yıl sonu beklentileriyle birlikte değerlendiriliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaşlarına yapılacak artışları içeren detaylı maaş tablosu ise şu şekilde...
KASIM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
Ocak ve temmuz aylarında maaşlarında artış yaşayan memur ve emekliler 6 aylık enflasyon oranlarına göre zam alacak.
6 aylık süreçte 5. veri de 3 Aralık günü TÜİK tarafından açıklandı:
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi.
5. AYLIK EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?
Açıklanan enflasyon verileri ardından 5 aylık emekli zammı yüzde 14,57 olarak ortaya çıktı. Memur ve memur emeklisi içinse oran yüzde 10,40.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Temmuz ayında belirlenen enflasyon zammı ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ortaklığında bütçe çalışması gerçekleştirildi.
En düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlendi. Sıra ocak ayında. 5 aylık zam oranı dikkate alındığında 14 bin seviyesini aşan en düşük rakamın ocak ayında yeniden belirlenmesi bekleniyor.
12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 EMEKLİ MAAŞI ALAN NE KADAR MAAŞ ALACAK?
5 aylık oranlara göre yüzde 14,57 artışla yeni maaşlar SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı hesaplama tablosunda yerini aldı:
12.500 TL alanlar 14.321
12.600 TL alanlar 14.436
13.000 TL alanlar 14.894
13.500 TL alanlar 15.467
15.000 TL alanlar 17.186
15.500 TL alanlar 17.758
16.000 TL alanlar 18.331
18.000 TL alanlar 20.623
19.000 TL alanlar 21.768
20.000 TL alanlar 22.914
24.000 TL alanlar 27,497
25.000 TL alanlar 28.643
26.000 TL alanlar 29.788
30.000 TL alanlar 34.371