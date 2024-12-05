EMEKLİNİN OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR: 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 maaşı olanlar ne kadar alacak?

12 bin 500 TL, 12 bin 600 TL, 13 bin TL, 13 bin 500 TL, 14 bin TL ve 15 bin TL maaş alan emeklilerin Ocak ayında ne kadar zam alacağı, 6. enflasyon verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek. Ancak şu ana kadar açıklanan 5 aylık verilerle, maaş artışı hesaplamaları yapılmaya başlandı. 2025 Ocak ayında uygulanacak emekli zammı, enflasyon yıl sonu beklentileriyle birlikte değerlendiriliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaşlarına yapılacak artışları içeren detaylı maaş tablosu ise şu şekilde...