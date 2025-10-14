Emlak Konut Yeni Yuvam nedir, başvuru nasıl yapılır? Yeni Yuvam kampanyasından kimler yararlanabilir, ödeme planı nedir? İşte 60 ay taksitle, faizsiz, peşinatsız konut başvurusu

Yeni Yuvam Modeli nedir?

Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilen “Yeni Yuvam Modeli”, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara faizsiz, peşinatsız ve kurasız bir finansman yöntemi sunuyor.





Model, klasik banka kredilerinin aksine tamamen anapara üzerinden taksitlendirme sistemiyle işliyor.





Bu sayede vatandaşlar, yüksek faiz yükü veya peşinat stresi olmadan Emlak Konut projelerinden ev sahibi olabiliyor. Üstelik projelerin bir kısmında “hemen teslim” avantajı da bulunuyor.