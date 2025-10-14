Emlak Konut Yeni Yuvam nedir, başvuru nasıl yapılır? Yeni Yuvam kampanyasından kimler yararlanabilir, ödeme planı nedir? İşte 60 ay taksitle, faizsiz, peşinatsız konut başvurusu

Faizsiz, peşinatsız, çekilişsiz ev sahibi olma dönemi başladı. Emlak Konut’un “Yeni Yuvam Modeli”yle faiz yok, peşinat yok, çekiliş yok! Kamu güvencesiyle 60 aya kadar vade imkânı sunan sistemde, İstanbul, Antalya ve Balıkesir’deki 23 proje satışa açıldı. Peki kimler başvurabilir, nasıl katılım sağlanır? Ödeme planları nasıldır? İşte Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli hakkında merak edilen tüm detaylar…
Emlak Konut’un Emlak Katılım iş birliğiyle geliştirdiği “Yeni Yuvam Modeli” büyük ilgi görüyor. Faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz ve çekilişsiz şekilde ev sahibi olma imkânı sunan sistem; 60 aya varan vade avantajıyla vatandaşlara yeni bir konut finansman modeli getiriyor. İşte Emlak Konut Yeni Yuvam başvuru şartları, dahil olan projeler ve ödeme detayları...
Yeni Yuvam Modeli nedir?
Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilen “Yeni Yuvam Modeli”, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara faizsiz, peşinatsız ve kurasız bir finansman yöntemi sunuyor.
Model, klasik banka kredilerinin aksine tamamen anapara üzerinden taksitlendirme sistemiyle işliyor.
Bu sayede vatandaşlar, yüksek faiz yükü veya peşinat stresi olmadan Emlak Konut projelerinden ev sahibi olabiliyor. Üstelik projelerin bir kısmında “hemen teslim” avantajı da bulunuyor.
Yeni Yuvam başvuru şartları neler?
Yeni Yuvam Modeli’ne başvurmak son derece kolay. Sisteme dahil olabilmek için:
18 yaşını doldurmuş olmak yeterli.
Kredi notu, gelir belgesi veya kefil şartı aranmıyor. Bu yönüyle model, hem dar gelirli vatandaşlara hem de alternatif finansman arayışında olanlara erişilebilir bir çözüm sunuyor.
Başvuru nasıl yapılır?
Emlak Konut Yeni Yuvam’a başvuru yapmak için: https://satis.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden online başvuru yapılabiliyor.
Dileyenler Emlak Konut Genel Merkezi’ne veya modele dahil projelerin satış ofislerine giderek de başvuru gerçekleştirebiliyor. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabiliyor.
Faiz yok, peşinat yok, ara ödeme yok
Yeni Yuvam modeli kapsamında konut bedelinin yarısı Emlak Konut’a 60 aya kadar vadeyle, kalan yarısı ise Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı Sistemi üzerinden faizsiz finansman desteğiyle ödeniyor.
Katılımcılardan yalnızca %7 oranında katılım bedeli alınıyor. Bu bedel, peşin veya kredi kartına 6 taksit olarak ödenebiliyor.
Organizasyon bedeli dışında herhangi bir ek ücret veya komisyon bulunmuyor. Böylece vatandaşlar, sabit taksitli ve faizsiz ödeme planıyla ev sahibi olabiliyor.
Hangi projelerde geçerli?
Emlak Konut’un “Yeni Yuvam” modeli şu anda İstanbul, Antalya ve Balıkesir’deki 23 prestijli proje için geçerli. Bazı projelerde hemen teslim imkânı da mevcut.
İstanbul Projeleri
Yenişehir Evleri Arnavutköy
Yeni Fikirtepe (hemen teslim)
Komşu Finans Evleri (hemen teslim)
Göktürk Kemer Evleri
Kuzey Adalar
Başakşehir Avrasya Konutları Cadde
Batı Yakası
Gölyaka İstanbul
Majör Gölyaka
Meydan Başakşehir
Nezihpark Bahçekent
Senfoni Etiler
Tual Gölyaka
Vadi Panorama Evleri
Tual Asya
İzmir Projesi
Evora İzmir
Balıkesir Projesi
Balıkesir Emlak Konutları (hemen teslim)
Antalya Projeleri
Park Yaşam Antalya
Park Yaşam Çınarköy
Allsancak
Diğer
Ataşehir 173
Hayat Flora
Güvence ve denetim
Yeni Yuvam Modeli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO ve kamu sermayeli Emlak Katılım Bankası iş birliğiyle yürütülüyor. Bu yapı sayesinde, model tamamen kamu güvencesi altında ve denetimli bir finansman süreci sunuyor.
Diğer tasarruf sistemlerinden farkı ne?
Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli;
Çekiliş, sıra veya kura sistemi olmadan,
Anında teslim avantajıyla
diğer tasarruf finansman modellerinden ayrışıyor.
Kısacası, vatandaşlar bu sistemde sıra beklemeden doğrudan ev sahibi olabiliyor.
Örnek ödeme planı
‘Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli’ kapsamında 6 milyon TL değerindeki bir daire için ödeme planı:
İlk 30 ay: Emlak Konut ve Tasarruf Finansmanı Şirketi’ne aylık toplam 150 bin TL ödeme,
Son 30 ay: Yalnızca Emlak Konut’a aylık 50 bin TL ödeme.
Toplam 60 ay vadeli bu plan, ev sahibi olmak isteyenlere faiz, peşinat ve ara ödeme yapmadan, teslimat süresi beklemeden konut sahibi olma imkânı sunuyor.