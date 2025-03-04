Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait illere göre en çok kullanılan bebek isimlerini açıkladı. Verilere göre, Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerde kız ve erkek bebeklerde tercih edilen isimler dikkat çekti. Peki, en çok hangi kız ve erkek bebek isimleri tercih edildi? Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2024 yılı içerisinde doğan erkek bebekler için Alparslan, kız bebekler için ise Defne en çok tercih edilen isimler oldu. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il en çok tercih edilen bebek isimleri...

1 /6 En çok tercih edilen bebek isimleri 2024

Ülkemizde 2024 yılında dünyaya gelen bebeklerden kızlara en çok verilen ilk 3 isim Defne, Asel ve Zeynep olurken, erkeklerde Alparslan, Göktüğ ve Yusuf en çok tercih edilen isimler oldu.

2 /6 Kız Bebek İsimleri: Defne, Asel, Zeynep

Erkek Bebek İsimleri: Alparslan, Göktuğ, Yusuf

3 /6 İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Bebek İsimleri

Mega kent İstanbul'da ebeveynler, erkek bebekleri için en çok Alparslan ismini tercih etti. Kız bebeklerde ise Defne ismi ilk sırada yer aldı.

İstanbul’da En Popüler 10 Erkek İsmi:

Alparslan, Aslan, Kerem, Metehan, Göktuğ, Atlas, Ömer, Aras, Yusuf, Ömer Asaf

İstanbul’da En Popüler 10 Kız İsmi:

Defne, Asel, Asya, Zeynep, Duru, Zümra, Lina, Elisa, Alya, İnci

4 /6 Ankara’da En Çok Konulan Bebek İsimleri Başkentin favori isimleri de İstanbul’a benzer oldu. Alparslan erkek bebeklerde, Defne ise kız bebeklerde en çok konulan isim oldu.

Ankara’da En Popüler 10 Erkek İsmi:

Alparslan, Göktuğ, Kerem, Metehan, Aslan, Ömer Asaf, Atlas, Aybars, Aras, Yusuf

Ankara’da En Popüler 10 Kız İsmi:

Defne, Asel, Asya, Zeynep, Gökçe, Duru, Umay, İnci, Zümra, Doğa













5 /6 İzmir’de 2024’ün Favori Bebek İsimleri

İzmir’de erkek bebeklerde en çok tercih edilen isim Aslan olurken, kız bebeklerde yine Defne ismi ilk sırada yer aldı.

İzmir’de En Popüler 10 Erkek İsmi:

Aslan, Alparslan, Atlas, Kuzey, Göktuğ, Metehan, Aras, Kerem, Ege, Miran

İzmir’de En Popüler 10 Kız İsmi:

Defne, Asel, Asya, Doğa, Zeynep, Duru, Umay, Ada, Alya, Lina, Gökçe 2024’ün Trend Bebek İsimleri













