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2024 yılında en çok tercih edilen bebek isimleri açıklandı! İşte il il en trend olan kız ve erkek isimleri

2024 yılında en çok tercih edilen bebek isimleri açıklandı! İşte il il en trend olan kız ve erkek isimleri

15:114/03/2025, Tuesday
G: 4/03/2025, Tuesday
Yeni Şafak
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait illere göre en çok kullanılan bebek isimlerini açıkladı. Verilere göre, Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerde kız ve erkek bebeklerde tercih edilen isimler dikkat çekti. Peki, en çok hangi kız ve erkek bebek isimleri tercih edildi? Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2024 yılı içerisinde doğan erkek bebekler için Alparslan, kız bebekler için ise Defne en çok tercih edilen isimler oldu. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il en çok tercih edilen bebek isimleri...

En çok tercih edilen bebek isimleri 2024


Ülkemizde 2024 yılında dünyaya gelen bebeklerden kızlara en çok verilen ilk 3 isim Defne, Asel ve Zeynep olurken, erkeklerde Alparslan, Göktüğ ve Yusuf en çok tercih edilen isimler oldu. 

Kız Bebek İsimleri: Defne, Asel, Zeynep


Erkek Bebek İsimleri: Alparslan, Göktuğ, Yusuf

İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Bebek İsimleri


Mega kent İstanbul'da ebeveynler, erkek bebekleri için en çok Alparslan ismini tercih etti. Kız bebeklerde ise Defne ismi ilk sırada yer aldı.


İstanbul’da En Popüler 10 Erkek İsmi:


Alparslan, Aslan, Kerem, Metehan, Göktuğ, Atlas, Ömer, Aras, Yusuf, Ömer Asaf


İstanbul’da En Popüler 10 Kız İsmi:


Defne, Asel, Asya, Zeynep, Duru, Zümra, Lina, Elisa, Alya, İnci

Ankara’da En Çok Konulan Bebek İsimleri

Başkentin favori isimleri de İstanbul’a benzer oldu. Alparslan erkek bebeklerde, Defne ise kız bebeklerde en çok konulan isim oldu.


Ankara’da En Popüler 10 Erkek İsmi:


Alparslan, Göktuğ, Kerem, Metehan, Aslan, Ömer Asaf, Atlas, Aybars, Aras, Yusuf


Ankara’da En Popüler 10 Kız İsmi:


Defne, Asel, Asya, Zeynep, Gökçe, Duru, Umay, İnci, Zümra, Doğa







İzmir’de 2024’ün Favori Bebek İsimleri


İzmir’de erkek bebeklerde en çok tercih edilen isim Aslan olurken, kız bebeklerde yine Defne ismi ilk sırada yer aldı.


İzmir’de En Popüler 10 Erkek İsmi:


Aslan, Alparslan, Atlas, Kuzey, Göktuğ, Metehan, Aras, Kerem, Ege, Miran


İzmir’de En Popüler 10 Kız İsmi:


Defne, Asel, Asya, Doğa, Zeynep, Duru, Umay, Ada, Alya, Lina, Gökçe

2024’ün Trend Bebek İsimleri








2024’ün Trend Bebek İsimleri


Görüldüğü üzere Alparslan ve Defne, Türkiye genelinde en çok tercih edilen isimler arasında zirvede yer aldı. Özellikle tarihî ve geleneksel isimlerin popülerliği devam ederken, doğa temalı isimler de dikkat çekiyor.

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