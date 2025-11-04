En düşük emekli maaşı için zam ışığı yandı: İlk tahmin geldi! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da alacak. 2026 yılının ilk zammı, toplu sözleşme kapsamında Ocak ayında maaşlara yansıtılacak.

Ekim ayı sonu itibarıyla dört aylık enflasyon yüzde 10,25'i aşmış durumda. Memur zammını belirleyen 4 aylık enflasyon farkı ise %5,00 olarak hesaplandı.

Toplu sözleşmeden belirlenen %11'lik artış ile birlikte bu enflasyon farkı eklendiğinde, memur ve memur emeklileri için toplam kümülatif zam oranı %16,56 olacak.