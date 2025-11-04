En düşük emekli maaşı için zam ışığı yandı: İlk tahmin geldi! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

2026 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, açıklanacak 4 aylık enflasyon verileriyle netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) paylaştığı son verilere göre, yıllık enflasyon yüzde 33,29 olarak gerçekleşti. Memur ve emeklilerin maaş artış oranı, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kesinlik kazanacak. Peki, Ocak 2026 emekli maaş zammı ne kadar olacak, en düşük maaş kaç TL’ye çıkacak?
Yeni yıl yaklaşırken gözler emekli maaş zammına çevrildi. TÜİK’in yayımladığı Ağustos enflasyon verisi yüzde 33,29 olurken, 2025’in son çeyreğinde açıklanacak rakamlar zam oranını belirleyecek. 4 aylık enflasyon farkı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında belirleyici olacak. Peki, 2026 Ocak ayında emeklilere ne kadar zam yapılacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
4 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!
Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda %2,55 artış gösterdi. Böylelikle Temmuz-Ekim dönemindeki enflasyon oranı %10,24'e ulaştı. Bu dört aylık dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına da %10,25 oranında zam yansımış oldu. Şimdi gözler, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinde.
Zam Oranı (%)
SSK Emeklileri (4A) 10,25 4 aylık zam oranı
Bağ-Kur Emeklileri (4B) 10,25 4 aylık zam oranı
Emekli Sandığı (4C) 10,25 4 aylık zam oranı
EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?
Emekli maaş zamları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emekli maaşlarına yansıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık döneminde TÜFE'deki artışa göre öğrenecek.
EKİM AYINDA ENFLASYON NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,55 arttı; yıllık enflasyon ise yüzde 32,87 olarak gerçekleşti.
Bu rakamlar doğrultusunda SSK Bağkur emekli zamlarına şimdiden yansıyacak oranlar şu şekilde:
Toplam enflasyon: Yüzde %7.50
Oluşan enflasyon farkı: Yüzde %2.38
8. Dönem toplu sözleşmesi: %11
Toplam kümülatif zam: %13.65
MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da alacak. 2026 yılının ilk zammı, toplu sözleşme kapsamında Ocak ayında maaşlara yansıtılacak.
Ekim ayı sonu itibarıyla dört aylık enflasyon yüzde 10,25'i aşmış durumda. Memur zammını belirleyen 4 aylık enflasyon farkı ise %5,00 olarak hesaplandı.
Toplu sözleşmeden belirlenen %11'lik artış ile birlikte bu enflasyon farkı eklendiğinde, memur ve memur emeklileri için toplam kümülatif zam oranı %16,56 olacak.