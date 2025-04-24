Ev kadınlarına emeklilik şartları açıklandı mı, kimler başvurabilir? Ev kadınlarına emeklilik başvurusu ne zaman başlayacak?

KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLUNACAK?

8 Eylül 1999 öncesi sigortası olan kadınlar, SSK'dan 3 bin 600 gün ile 58 yaşında, Bağ-Kur'dan 5 bin 400 günle 56 yaşında emekli olabilecek. Bağ-Kur ile 2 yıl erken olmak isteyen kadınların prim gün sayısını 5 bin 400'e tamamlaması gerekecek.

8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların emekli olabilmek için SSK'dan 58 yaş ve 4 bin 500 gün, Bağ-Kur'dan 60 yaş ve 5 bin 400 güne ihtiyacı olacak.