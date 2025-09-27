FED FAİZ KARAR TARİHİ 2025: FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (FED), Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimiyle 2025’in ilk faiz adımını attı. Piyasaların merakla beklediği bir sonraki toplantı ise ekim ayının son günlerinde gerçekleştirilecek. Ek faiz kararının açıklanacağı tarih merak konusu.
Powell, "Kısa vadeli riskler enflasyon açısından yukarı yönlü, istihdam açısından aşağı yönlü,zorlayıcı bir durum." dedi. Mevcut faiz oranı %4 ila %4,25 aralığında. Bu seviye fiyat baskılarını sınırlamaya yeterli kabul edilse de "ekonomik gelişmelere yanıt verme konusunda bizi güçlü bir konumda bırakıyor. Politikamız önceden belirlenmiş bir rota üzerinde değil" ifadelerini kullandı.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed’in önümüzdeki toplantısı 28-29 Ekim’de yapılacak. Yatırımcılar, Ekim ve Aralık aylarında çeyrek puanlık faiz indirimleri beklentisini yüksek olasılık olarak fiyatlıyor. Ancak Komite içinde görüşler bölünmüş durumda. Powell ise şimdilik temkinli bir çizgide ilerliyor ve yeni verileri bekliyor.
EYLÜL FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
FED, 2025 yılının altıncı toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4.00-4.25 aralığına çekti. Bu indirim, yılın ilk faiz indirimi kararı olma özelliğinde.