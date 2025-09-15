Piyasalar gözünü ABD Merkez Bankası’nın eylül toplantısına çevirmiş durumda. Fed’in faiz kararı, küresel ekonomilerde yön belirleyici olacak. Bir önceki toplantıda indirim mesajı veren banka, bu kez ne kadar faiz indirimi yapacağı konusunda yatırımcıların odağında. Kararın açıklanacağı tarih yaklaştıkça piyasalarda dalgalanmalar artıyor. Peki, Fed’in eylül ayı faiz kararı hangi gün duyurulacak, beklentiler hangi yönde şekilleniyor?

2 /6 FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Fed, 16-17 Eylül tarihinde toplantı yapacak ve Fed faiz kararı 17 Eylül saat 21.00'de açıklanacak.

3 /6 FED FAİZ KARARI NE OLACAK, FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI? Analistler, zayıf istihdam ve görece güçlü enflasyon görünümünün yatırımcıları, Fed’in 17 Eylül’de faiz indirimine gideceğine büyük ölçüde ikna ettiğini, para piyasası fiyatlamalarında Fed’in gelecek haftaki toplantısında politika faizinde 25 baz puan indirime kesin gözüyle bakıldığını ve yıl sonuna kadar toplam 3 indirim beklendiğini belirtti.





4 /6 FED FAİZ KARARI NE OLDU? ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in beşinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

5 /6 Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.