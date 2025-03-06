Kocası zengin olan kadına fitre ve zekât verilebilir mi?

İslam’da kişiler mali açıdan müstakil olarak değerlendirilir. Kadının zengin olmasıyla koca, kocanın zengin olmasıyla da kadın zengin sayılmaz. Dolayısıyla kocası zengin olsa da kendine ait nisap miktarı malı olmayan kadın fakir sayıldığından zekât ve fitre alabilir. Ancak kadının bütün ihtiyaçları kocası tarafından karşılanıyorsa, başka fakir kişileri araştırıp onlara vermek daha uygun olur.





Kocası ölen kadın fitre verebilir mi?

Dinen zengin sayılacak kadar (nisap miktarı) malı varsa fitre ve zekât vermelidir.