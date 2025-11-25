Galatasaray Union Saint-Gilloise ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maç şifresiz kanalda mı yayınlanacak? GS Union Gilloise maçı yayın bilgileri

"Galatasaray çok büyük bir takım"

Galatasaray'a konuk olacak Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ın teknik direktörü David Hubert, sarı-kırmızılı takımın kaliteli oyunculardan oluştuğunu belirtti.





David Hubert ve Union Saint-Gilloise'ın Cezayirli oyuncusu Adem Zorgane, RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





Türkçe teşekkür ederek sözlerine başlayan David Hubert, "Şampiyonlar Ligi'nde yüksek seviyede hatanın affı yok. Biz, bazı penaltılara maruz kaldık. İstemediğimiz şeyler bunlar. Bu hataları yapmak istemiyoruz. Penaltıya sebebiyet veren şeyler bizi rahatsız ediyor. Bu hatalardan ders almak istiyoruz. Galatasaray'da eksiklikler var. Kadrosunda yeterince kaliteli oyuncuları da var. Sakatlıkları olsa da onların boşluğunu dolduracak kaliteye sahipler." diye konuştu.





Belçikalı teknik adam, defans oyuncularının Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan Atletico Madrid maçında zorlandığını kaydederek, "Golde topu kaybettik ve cezasını çektik. Nasıl oynayacağımızı yarın belirleyeceğiz. Biz her şeyden ders çıkarıyoruz. Reaksiyon göstermeye çalışıyoruz. Hatanın arkasından bir daha hata yapmanın anlamı yok. Hataları minimuma indirmemiz lazım. Burada Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncular var. Hangi seviyede olduğumuzu görmek için bu maç bizim için çok iyi." ifadelerini kullandı.