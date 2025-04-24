Gökyüzünde 'gülen yüz' oluşacak: Satürn, Ay ve Venüs kavuşumu ne zaman, saat kaçta? Üçlü kavuşum Türkiye'den izlenecek mi?

NASA, bu hafta Ay, Venüs ve Satürn'ün kısa süreliğine ‘gülen yüz' şeklinde hizalanacağını duyurdu. Gökyüzü meraklıları nadir görülen bu doğa olayını dünyanın dört bir yanından izlenebilecek. NASA yaklaşık 1 saat sürecek olan üçlü kavuşumun yanı sıra net bir görüş açısı olanların Merkür'ü de görebileceği açıkladı. Peki Satürn, Ay ve Venüs üçlü kavuşumu ne zaman ve saat kaçta? Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte konuyla ilgili detaylar.

1 /5 Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu hafta Ay, Venüs ve Satürn'ün kısa süreliğine ‘gülen yüz' şeklinde hizalanacağını açıkladı. ABD'li yetkililere göre bu nadir gökyüzü olayı, cuma günü sabahın erken saatlerinde yaklaşık bir saat boyunca izlenebilecek. NASA, bu sıra dışı hizalanmanın dünyanın dört bir yanından gözlemlenebileceğini belirtti.



2 /5 GÜLEN YÜZ OLUŞACAK

Ay'ın ince hilal haliyle ‘ağız' kısmını, Venüs ve Satürn'ün ise ‘göz'leri temsil edeceği bu hizalanmada, Venüs yukarıdaki göz, Satürn ise aşağıdaki göz olarak konumlanacak. NASA Güneş Sistemi Elçisi Brenda Culbertson, bu oluşumun gökyüzünde oldukça etkileyici bir görüntü sunacağını kaydetti.











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TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Venüs, Ay ve Satürn kavuşumu şehir ışıklarından uzak, karanlık bölgelerde çıplak gözle veya teleskopla görülebilecek.

Ay, Venüs ve Satürn'ün doğu ufkunda bir araya geleceğini açıklayan NASA, net bir görüş açısına sahip olanların Merkür'ü de çok alçakta olmakla birlikte parlak şekilde görebileceğini vurguladı.

Fakat bu gökyüzü olayı ufka oldukça yakın bir konumda gerçekleşeceği için her yerden rahatça gözlemlenemeyebilir.



4 /5 AY, VENÜS, SATÜRN KAVUŞUMU (ÜÇLÜ KAVUŞUM) NE ZAMAN? Venüs, Ay ve Satürn, 25 Nisan 2025 Cuma gecesi birbirine karşı yakın konumda yer alacak ve bir üçgen oluşturacak.