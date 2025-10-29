Gözler o tarihte: Ekim enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 Ekim enflasyon oranı ne kadar olacak? Merkez Bankası beklentileri paylaştı

TÜİK’in Ekim 2025 enflasyon verilerini açıklamasına sayılı günler kaldı. Ekonomistler ve piyasa aktörleri, açıklanacak rakamların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikası üzerindeki etkisini yakından izliyor. TCMB’nin yayımladığı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, beklentilerin yeniden yukarı yönlü güncellendiğini gösterdi. Ankete göre Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış beklentisi yüzde 2,05’ten 2,34’e yükselirken, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 31,77 olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025 enflasyon verilerini 3 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak. Enflasyon oranının açıklanmasına kısa bir süre kala, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi, ekonomideki beklentilerin yönünü ortaya koydu. Ankete göre, Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı beklentisi yüzde 2,05’ten 2,34’e yükseldi.
Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi sonuçları açıklandı
Merkez Bankası'nın reel sektör temsilcileri, finansal kurumlar ve ekonomistlerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği Ekim 2025 Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon ve faiz tahminlerinde yukarı yönlü revizyonu ortaya koydu.
Ekim ayı TÜFE artışı beklentisi: %2,34
Yıl sonu enflasyon tahmini: %31,77
12 ay sonrası TÜFE beklentisi: %23,26
24 ay sonrası TÜFE beklentisi: %17,36
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,56,
12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 49,75 seviyesine yükseldi.
Eylül ayı enflasyonu yüzde 33,29 olmuştu
TÜİK’in Eylül 2025 verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 33,29, aylık bazda ise yüzde 3,23 olarak gerçekleşmişti. 12 aylık ortalama enflasyon oranı ise yüzde 38,36 seviyesinde açıklanmıştı.
Bu tablo, Merkez Bankası’nın yıl sonu tahminlerini yeniden değerlendirmesine neden olmuş, TCMB anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,86’dan yüzde 31,77’ye yükselmişti.
Faiz ve büyüme beklentileri yukarı yönlü güncellendi
Piyasa katılımcılarının TCMB politika faizi beklentileri de anketle birlikte paylaşıldı.
Yıl sonu politika faizi beklentisi: %37,66
12 ay sonrası politika faizi tahmini: %28,26
Cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi: %39,15
Ayrıca katılımcıların GSYH (büyüme) beklentisi cari yıl için %3,3, gelecek yıl için ise %3,8 olarak belirlendi.
Cari işlemler açığı beklentisi yıl sonu için 20,8 milyar dolar, 2026 için ise 25,4 milyar dolar olarak tahmin edildi.
Uzmanlar ne diyor?
Ekonomistler, Ekim ayı enflasyon oranının yüzde 2 civarının üzerinde açıklanması halinde, yıl sonu hedeflerinin yukarı yönlü revize edilebileceğini belirtiyor.
Baz etkisinin yıl sonuna kadar sınırlı kalması ve kur geçişkenliğinin sürmesi, TÜFE’nin Kasım ve Aralık aylarında da yüksek seyredeceği yönünde beklentileri güçlendiriyor.
Ayrıca, TCMB’nin sıkı para politikası adımlarının etkilerinin 2025’in ilk yarısından itibaren fiyat istikrarı üzerinde hissedilmesi bekleniyor.
Ekim 2025 enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
TÜİK, Ekim 2025 enflasyon verilerini 3 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak.
Açıklanacak oranlar, TCMB’nin 2025 yılı para politikası stratejisi ve faiz kararları açısından da kritik önem taşıyor.