Gözler o tarihte: Ekim enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 Ekim enflasyon oranı ne kadar olacak? Merkez Bankası beklentileri paylaştı





Faiz ve büyüme beklentileri yukarı yönlü güncellendi

Piyasa katılımcılarının TCMB politika faizi beklentileri de anketle birlikte paylaşıldı.





Yıl sonu politika faizi beklentisi: %37,66

12 ay sonrası politika faizi tahmini: %28,26

Cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi: %39,15





Ayrıca katılımcıların GSYH (büyüme) beklentisi cari yıl için %3,3, gelecek yıl için ise %3,8 olarak belirlendi.





Cari işlemler açığı beklentisi yıl sonu için 20,8 milyar dolar, 2026 için ise 25,4 milyar dolar olarak tahmin edildi.



