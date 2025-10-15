GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLADI MI? Yeşil Kart DV 2027 başvuru tarihleri hakkında merak edilenler

Amerika Birleşik Devletleri tarafından her yıl düzenlenen Green Card çekilişi için geri sayım devam ediyor. 2025-2026 dönemi başvurularının başlaması için gözler resmi açıklamaya çevrildi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın önümüzdeki günlerde başvuru takvimini duyurması bekleniyor. eşil Kart, sosyal güvenlik, sağlık ve eğitim gibi hizmetlerden faydalanabilme gibi avantajlar sunar. Başvurular yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı, Diversity Visa resmi sitesi üzerinden kabul ediyor. İşte Green Card çekilişi hakkında bilinmesi gereken detaylar ve olası başvuru tarihleri.
Amerika’da yaşama ve çalışma hakkı sağlayan Green Card (Yeşil Kart) çekilişi için gözler ABD Dışişleri Bakanlığı’na çevrildi. Green Card (Yeşil Kart), Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal olarak kalıcı oturum izni sağlayan bir belgedir. Resmi adı "Permanent Resident Card"dır ve sahip olan kişilere ABD'de süresiz yaşama, çalışma ve eğitim alma hakkı tanır. Green Card sahipleri, vatandaşlık hakları (örneğin oy kullanma) dışında birçok avantaja sahiptir ve beş yıl sonra vatandaşlık başvurusu yapabilir. Peki, Green Card başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Kimler başvurabilir?
Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
Green Card başvuruları her sene ekim ayı başında başlar, kasım ayının ilk günlerinde son bulur. Geçtiğimiz yıl DV-2026 programı için başvurular 2 Ekim – 7 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Benzer bir takvimin izlenmesi halinde, bu yıl DV-2027 başvurularının da Ekim ayının ilk haftasında başlaması ve Kasım başına kadar sürmesi bekleniyor.
Green Card Nasıl Alınır?
Çeşitlilik Göçmen Vizesi Programı (DV Lottery): Her yıl düzenlenen çekilişle sınırlı sayıda kişiye verilir. Başvurular ücretsizdir ve genellikle Ekim-Kasım aylarında e-Devlet benzeri bir sistem üzerinden yapılır.
Aile Birleşimi: ABD vatandaşı veya Green Card sahibi bir akraba (eş, ebeveyn, çocuk) sponsor olabilir.
İş/Eğitim: ABD'de bir işverenin sponsorluğuyla veya olağanüstü yetenekle alınabilir.
Sığınma veya Yatırım: Mülteci statüsü veya yüksek miktarda yatırım (EB-5 vizesi) yoluyla elde edilebilir.
Green Card Başvuru Şartları
Başvuru için temel şartlar şöyle:
Uygun ülke vatandaşı olmak: Türkiye vatandaşları başvurabiliyor.
Eğitim veya iş tecrübesi: En az lise mezunu olmak gerekiyor. Lise diploması olmayanların, son 5 yıl içinde en az 2 yıl deneyim gerektiren bir işte çalışmış olması şart.
Fotoğraf: ABD vize standartlarına uygun güncel bir fotoğraf yüklenmesi gerekiyor.
Doğru başvuru: Her aday yılda sadece 1 başvuru yapabiliyor. Birden fazla başvuru yapanlar diskalifiye ediliyor.
Aile bireyleri: Başvuran kişi eşini ve 21 yaş altındaki evli olmayan çocuklarını başvuruya dahil etmek zorunda.
Yeşil Kart kurası (green card) olarak da bilinen ve Amerikan Kongresi tarafından yapılması zorunlu tutulan yıllık Çeşitlilik Göçmenlik Programı her yıl Amerika’ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma şansı sağlamaktadır. Kurayı kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir.