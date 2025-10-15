GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLADI MI? Yeşil Kart DV 2027 başvuru tarihleri hakkında merak edilenler

Doğru başvuru: Her aday yılda sadece 1 başvuru yapabiliyor. Birden fazla başvuru yapanlar diskalifiye ediliyor.

Aile bireyleri: Başvuran kişi eşini ve 21 yaş altındaki evli olmayan çocuklarını başvuruya dahil etmek zorunda.

Yeşil Kart kurası (green card) olarak da bilinen ve Amerikan Kongresi tarafından yapılması zorunlu tutulan yıllık Çeşitlilik Göçmenlik Programı her yıl Amerika’ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma şansı sağlamaktadır. Kurayı kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir.