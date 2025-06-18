İsrail-İran savaşı karşılıklı hava saldırılarıyla altıncı gününde sürüyor. İsrail sabah saatlerinde başkent Tahran'a yeni saldırı dalgası başlattığını duyurdu. İran'ın dini lideri Hamaney, İsrail'in cezalandırılacağı açıklamasını yaptıktan kısa bir süre sonra Tahran'da birçok patlama sesi duyuldu. İsrail basını Hamaney'in sığınağının vurulduğunu iddia etti. Peki Hamaney öldü mü? Ali Hamaney’in kaldığı sığınak vuruldu mu? Ali Hamaney kimdir, ne zaman İran'ın dini lideri seçildi?
İsrail ve İran’ın karşılıklı saldırıları altıncı gününde devam ediyor. İsrail ordusu gece saatlerinde 50'den fazla savaş uçağının saldırı düzenlediğini duyururken, İran ise bir F-35 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı. İsrail'den gelen son dakika haberi ise Hamaney'in karargahının bulunduğu bölge vuruldu.
İşgalci İsrail'in İran'a saldırmasının ardından Tahran yönetimi misilleme yaptı. İsrail, Tahran başta olmak üzere birçok İran şehrini bombalarken; İran ise Tel Aviv ve Hayfa'yı füze yağmuruna tuttu. ABD uçakları İsrail'e füze taşırken İran'ın dini lideri Hamaney, İsrail'in cezalandırılacağı açıklamasını yaptı. Hamaney, "İran, hava sahasının ihlal edilmesini affetmeyecek" dedi. İsrail basını, Hamaney'in kaldığı bölgenin vurduğunu iddia etti.
Hamaney öldü mü?
İsrail Hayom Gazetesi'nin iddiasına göre, Tahran'a yapılan son İsrail saldırıları esnasında İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in bulunduğu sığınak vuruldu. İsrail tarafından ortaya atılan bu iddia doğrulanmadı.
ABD Başkanı Donald Trump, bugün "Hamaney ve çetesinin nerede olduğunu biliyoruz. Onları öldürmemiz son derece kolay ancak henüz bunu istemiyoruz açıklamasını yapmıştı.
İran-İsrail birbirini vurmaya devam ediyor: İşte savaşın altıncı gününde yaşananlar için tıklayın
Hamaney: ABD’nin müdahalesinin Washington için telafisi olmayan hasara yol açaak
Hamaney, devlet televizyonunda yayımlanan görüntülü mesajında, İsrail’in saldırıları ve ABD’nin tehditlerini değerlendirdi. İsrail’in “aptalca ve kötü niyetli saldırılarına karşı İran halkının kararlı, cesur ve duyarlı davranışına” övgüde bulunan Hamaney, ülkesinin “dayatılan bir savaşa karşı olduğu gibi dayatılan bir barışa karşı da kararlı bir şekilde duracağını” dile getirerek, “Bu millet dayatma karşısında kimseye teslim olmayacaktır.” ifadelerini kullandı. Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerine işaret ederek, şunları kaydetti: "İran'ı, İran milletini ve tarihini bilen akıllı insanlar bu millete asla tehdit edici bir dille konuşmaz çünkü İran milleti teslim olmaz. Amerikalılar herhangi bir askeri müdahalenin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını bilmelidir."
ALİ HAMANEY KİMDİR?
İran lideri Ali Hameney 19 Nisan 1939'da Meşhed şehrinde dünyaya geldi. Babası Ayetullah Seyyid Cevad Hüseyni Hamaney İran Azerbaycanı olarak bilinen bölgeli, annesi Hatice Mirdamadi ise Yezdlidir.
Dini bilimleri öğrenmeye Meşhed şehrinde başladı. Daha sonra 2 yıl Necef'te, 6 yıl Kum'da okudu. Meşhed'de Ayetullah Milani'nin fıkhın harici derslerine katıldı. Daha sonralar yeniden Kum'a döndü. Burada Ayetullah Humeyni'nin fıkıh ve usul derslerine, Ayetullah Burucerdi ve Allame Tabatabai'nin felsefe derslerine katıldı. Ayetullah Burucerdi ve Ayetullah Şahrudi'nin yanında içtihada ulaştı.
1963 yılında Ayetullah Ruhullah Humeyni önderliğindeki İslami Hareket'e katıldı. 1977 yılında İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi tarafından sürgüne gönderilmek istense de mensubu olduğu İslami Hareket'in büyümesi üzerine sürgüne gönderilmedi ve Meşhed şehrine geri döndü.
İran İslam Devrimi'nin gerçekleşmesi ve Ayetullah Humeyni'nin sürgünden dönmesi üzerine İslam İnkılabı Yüksek Şurası üyeliğine atandı. Bu görev üzerine Meşhed'den Tahran'a geldi. 1979 yılında İran Savunma Bakan Yardımcısı oldu. Aynı yıl Tahran vekili olarak İslami Şûra Meclisi'ne seçildi. 1980 yılında Humeyni tarafından İran Yüksek Savunma Şurası üyeliğine atandı.
İran-Irak Savaşı'nda görev aldı. 27 Haziran 1981 tarihinde Ebuzer Camisi'ne yapılan bombalı saldırıda ağır yaralandı. İran Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai'nin bombalı saldırı sonucunda ölmesi üzerine Ekim 1981'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu ve Humeyni'nin de onayıyla 16 milyon oy alarak 3. İran Cumhurbaşkanı seçildi. 1985 yılında ikinci kez cumhurbaşkanlığına seçildi. Ayetullah Humeyni tarafından 1986 yılında kurulan Düzenin Yararını Teşhis Konseyi'nin Başkanlığı'na getirildi.
ALİ HAMANEY NE ZAMAN DİNİ LİDER SEÇİLDİ?
3 Haziran 1989 tarihinde Ayetullah Humeyni'nin vefat etmesi üzerine, 4 Haziran 1989 tarihinde Haşimi Rafsancani'nin tavsiyesi ile Uzmanlar Meclisi tarafından dini lider seçildi. Seçilmesine hocalarından olan eniştesi Şeyh Ali Tehrani ve Ayetullah Ali Montazeri karşı çıktı.